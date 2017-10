Perú-Colombia: Jaime Bayly celebrará borracho y haciendo el amor si ganamos

Jaime Bayly es un gran entrevistador, se mueve en la televisión con pez en el agua, tiene varias novelas populares ('Los últimos días de La Prensa' es su obra cumbre para muchos) y, además, es un gran cultor de las columnas periodísticas, muchas autorreferenciales. Su más reciente texto es sobre el esperado Perú vs Colombia, a jugarse este martes, y vaya que lo espera.



En 'Mi vida no se cuenta en años', el título de la columna a la que nos referimos, Jaime Bayly asegura estar confiado en que el triunfo será blanquirrojo en el Perú vs Colombia. Un panorama perfecto es que Chile y Argentina también logren el boleto a Rusia 2018. Claro, uno de ellos tendría que pasar por el Repechaje, casi un trámite para los equipos sudamericanos que ocupan el puesto quinto de las Eliminatorias de esta parte del planeta.



Jaime Bayly no solo se refiere al resultado que, está más que seguro, favorecerá al equipo de Ricardo Gareca en el Perú vs Colombia. En ella, desde el título, recuerda la pasión y religiosidad extremista que siente por el fútbol. Es que él dice que su vida no se cuenta en años, sino en los mundiales que ha visto.

A un pasaje de 'Mi vida no se cuenta en años' de Jaime Bayly nos remitimos. "No espero las próximas elecciones nacionales, parlamentarias o municipales, no aguardo la celebración de mi cumpleaños venidero, no calculo el tiempo según los retornos o dividendos de mis inversiones ni los pagos mensuales de la televisión o las regalías de mis libros, no cifro mis ilusiones en llegar vivo a los setenta u ochenta años: la medida sanguínea de mi tiempo es el próximo mundial de fútbol, y todos mis esfuerzos cobran sentido si pienso en llegar vivo a ese evento que paralizará mi vida por completo durante un mes".



Si nos volvemos más específicos, Jaime Bayly recuerda la pasión con que ha seguido a la selección peruana de fútbol. "Mi madre tenía al Papa y a Monseñor Escrivá, fundador del Opus Dei; mi padre, a su colección de armas cortas y largas y sus cabezas de animales disecadas, colgadas en la sala, sobre la chimenea; yo, a la gloriosa selección peruana, al Nene Cubillas, al Poeta Cueto, al Patrón Velásquez, al Loco Quiroga, al Panadero Díaz, al Gran Capitán Chumpitaz, al Jet Muñante, a Barbadillo, al Ciego Oblitas, al Trucha Rojas, al Diamante Uribe: en ellos, mis deidades paganas, mis ídolos con zapatos de cocos, cifraba toda mi fe y felicidad, y sus piernas eran las mías, y sus goles legendarios me transportaban al nirvana, a la gloria celestial". En ese contexto recuerda lo racista que era su padre para referirse a los futbolistas peruanos.



¿Y cómo celebrará Jaime Bayly el triunfo bicolor del Perú vs Colombia que, asegura, tendremos este martes? Emborrachándose y "haciendo el amor" con su esposa Silvia Núñez del Arco.



"(...) no me busquen esa noche en mi programa de televisión, pues seguramente estaré en una cantina, antro, bar de alterne o lupanar, festejando a viva voz y alicorado con mis compatriotas, o ya luego en la cama, con mi esposa, ambos vistiendo la camiseta peruana, haciendo la segunda cosa más importante de la vida después del fútbol, que es el amor", acaba su texto Jaime Bayly. Aquí lo puedes leer completo. Aquí puedes ver el resumen del más reciente partido de la selección peruana, el Perú vs Argentina: