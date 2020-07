Por: José Reynoso Alencastre

Este ‘Chiquillo’ siempre fue un león. Dueño de la banda derecha de la selección en dos Mundiales. Demostró que fútbol y entrega son una gran combinación. Fue un verdadero guerrero. Su nombre: Jaime Duarte.

¿Pudimos haberle ganado a Italia en España 82?

El primer tiempo fue de ellos, hicieron su gol y dominaron. En el complemento los metimos en su campo, jugamos los mejores 45 minutos del Mundial, salimos a matar e Italia solo nos llegó dos veces. Pasamos por encima al que luego sería campeón.

Hay un penal a Oblitas que si hubiese existido el VAR cambiaba la historia...

La falta fue clara. Una persona del mundo del fútbol me contó años después, que el árbitro del partido le reconoció que fue penal, pero no lo cobró porque era Italia.

La Rosa falla otro gol a pocos metros del arco...

Aparecí en el área siendo lateral, le entré fuerte a la pelota y lesiono a (Dino) Zoff, el balón queda ahí para que Guillermo la toque y le pega mal con la izquierda.

¿Cómo te rompes la ceja?

Una jugada por la zona de Cabrini, lo anticipo, él llega tarde y me golpea. Viendo la repetición el domingo cobran foul mío, increíble. No me di cuenta que me había abierto, me paso la mano y veo sangre. El doctor (Jorge) Alva me pone gasa y no sentía nada.

Te llevan al tópico a coserte y te pierdes diez minutos...

Pensé que me habían cambiado. El profe’ (‘Tim’) me tenía tanta confianza y tampoco quería quemar una variante, porque arriba no andábamos muy bien.

Hay otra actitud en el segundo tiempo.

Mejoramos con los ingresos de Germán (Leguía) y Guillermo (La Rosa), y yo salí a jugar como si estuviera en mi barrio, donde sangras y sigues en la cancha. A eso se le llama rebeldía. Ahora que estoy en el ‘sexto piso’ (60 años) me doy cuenta que era muy fuerte mentalmente.

Incluso te bajaste las medias...

No sé por qué en partidos trascendentales hacía eso y me quitaba las canilleras. La Virgen María siempre me guió y protegió.

La selección fue una en la gira previa y otra en el Mundial...

Es cierto. No estaban ‘Chumpi’ y (Roberto) Rojitas, y jugar diez partidos antes también influyó. Pero en el Perú somos especialistas en buscar ídolos en los triunfos y en sepultar a alguien en las derrotas.

¿Qué diferencias tuvieron Marcos Calderón y ‘Tim’?

Marcos, de lejos, es el mejor entrenador en la historia del fútbol peruano, decían que le tenía miedo a los libros, pero en su época dónde iba a estudiar, no había pasantías como ahora. Él aprendía en el camino.

¿Y el brasileño?

Era un estratega que leía muy bien los encuentros. Llegó dos meses antes de la Eliminatoria y encontró un equipo maduro, más hecho.

¿La harías en la selección actual?

Sería vanidoso decir que sí. Luego de ver el partido (con Italia) me doy cuenta que iba y venía por mi lado y solo me cubría José (Velásquez). Hoy, el volante y delantero ayudan al lateral.

Siempre es un gusto recordar contigo grandes momentos de nuestra selección y una última, ¿qué le dices a los que aseguran que el fútbol de antes era lento y más fácil de jugar?

La gente no se da cuenta que fuimos a dos Mundiales y no teníamos canchas donde entrenar ni la preparación que hay ahora. Fuimos unos adelantados a la época, usamos un 1-4-1-4 con Juan Carlos (Oblitas) y ‘Patrulla’ (Barbadillo) volanteando, y con Guillermo (La Rosa) de referencia.