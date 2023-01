Carga en su espalda el peso de un número especial en Alianza Lima. Jairo Concha ha sido el jugador designado en llevar la casaquilla que dejó libre Jefferson Farfán, tras anunciar su retiro en el 2022. El mediocampista victoriano ha tomado la responsabilidad y espera hacerla brillar con en esta temporada 2023.

El joven jugador reconoció que antes del último partido de Jefferson Farfán con Alianza Lima este le entregó simbólicamente la casaquilla más importante del cuadro victoriano. “ Él me la dejó. El año pasado lo conversábamos, creo que él sabía de su retiro y me dijo que, si se iba, me la dejaba. Me dijo que había hablado (con la directiva) y se lo agradecí, porque es un lindo gesto ”, señaló Concha destacando la calidad de la ‘Foquita’.

“ Estoy orgulloso de llevar ese número por el equipo que es Alianza Lima, no es fácil, pero esperemos que sea un buen año para mí y todos mis compañeros. Es una gran responsabilidad llevar ese número en cualquier equipo, pero en Alianza es distinto. Es un gran honor y hay que llevarla así ”, señaló para GOLPERU.

Alianza Lima comparte entusiasmo por su nuevo ‘Número 10′

El jugador que salió sentido del duelo con victoria ante Junior de Barranquilla, también recibió un mensaje de parte del club que también demostró su expectativa en que el mediocampista, “Desde su llegada conoció la grandeza de estos colores, el año pasado nos regaló un hermoso doblete en el clásico y hoy asume la responsabilidad de llevar la 10 en la espalda ”, compartió en sus redes sociales Alianza Lima.

El jugador restó importancia a su salida por lesión, sobre los 86 minutos, para el ingreso de Jesús Castillo. “ Fue una lesión producto del partido, creo que fue producto del cansancio no solo del partido, sino de la presentación donde se hizo un desgaste en todo el sol, pero lo importante es que se empezó con el pie derecho ”, reconoció.

Jairo Concha jugó su primer partido con la casaquilla que fue de Jefferson Farfán (@ClubALoficial)

Cabe mencionar que Jairo Concha procedente de la Universidad San Martín llegó en el 2021 a Alianza Lima. Ese año anotó cuatro goles y consiguió su primer título en la Liga 1. En el 2022 mejoró su rendimiento con seis goles y logró el bicampeonato en Matute.

¿Cómo le fue a Alianza Lima en la Tarde Blanquiazul?

Los íntimos de La Victoria lograron superar 2-1 a Junior de Barranquilla. Los goles de Alianza Lima llegaron por intermedio de Pablo Lavandeira, quien abrió la cuenta sobre los 20′ y Gabriel Costa sentenció el marcador a los 39′. Carlos Bacca (57′) anotaría el descuento para los cafeteros.