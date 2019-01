Jairo Concha: ¿Cuánto debe pagar un equipo para llevárselo? San Martín le puso este impresionante precio

Jairo Concha es una de la promesas del fútbol peruano. El volante de 19 años juega en la Universidad San Martín y actualmente se encuentra disputando el Sudamericano Sub 20 con la selección peruana que dirige Daniel Ahmed.



Gracias a sus buenas actuaciones en el campeonato peruano, clubes del exterior ya empezaron a preguntar por él. ¿En cuánto lo tasa la Universidad San Martín?



Perú vs Paraguay EN VIVO Se miden en Talca por el Sudamericano Sub 20 de Chile



"Jairo Concha está tasado entre 1 millón 200 mil y 1 millón 500 mil de dólares, más aun jugando este Sudamericano. Si juega la Copa América, que estoy seguro que Ricardo Gareca lo tiene en sus planes, es un futbolista que vale no menos de esa cantidad", señaló Álvaro Barco, gerente del club santo.

"Lo que más queremos es hacerle una línea de carrera con su representante. Ya hay un club de México que está interesado en comprar parte del pase y dejarlo un año más en la San Martín. Más allá de la técnica que marca diferencia, físicamente necesita dar un salto de calidad", añadió.