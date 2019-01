Jairo Concha falló penal de manera increíble y en el peor momento del Perú-Ecuador por Sudamericano Sub 20

Jairo Concha falló un penal de manera increíble y en el momento menos indicado del partido Perú vs Ecuador, que se disputó en el estadio Bicentenario La Granja de Curicó por la cuarta fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 20 de Chile.



A los 51 minutos, Oslimg Mora se metió al área de Ecuador con una buena gambeta y antes de perfilarse de cara al gol fue trabado dentro del área y el árbitro no dudó en marcar el penal.

[Mira el GOLAZO de Perú ante Ecuador: Mora marcó con este latigazo en el Sudamericano Sub 20]

Jairo Concha decidió rematar el tiro desde los doce pasos y en primera instancia se mostró con mucha confianza. No obstante, el mediocampista peruano la mandó por encima del travesaño, cuando la bicolor perdía 2-1.



Ecuador completa sus cuatro partidos en el Grupo B y deberá descansar en la última fecha. Por su parte, Perú enfrenta a Argentina el próximo sábado.



Perú vs Ecuador: Penal fallado Jairo Concha (Fuente: Movistar Deportes)

