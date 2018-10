James Rodríguez: Colombiano quiso hacer broma a Sergio Ramos y este lo dejó mal parado |VIDEO |FOTOS 

Sergio Ramos , defensor de Real Madrid , compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que se muestra ejecutando una ronda de tiros libres y su excompañero, James Rodríguez , no resistió en enviarle un provocador mensaje.



“Hermano, siempre te ganaba yo, me debes alguna apuesta todavía”, le escribió James Rodríguez como comentario al video de Sergio Ramos.



James Rodríguez fue uno de los ejecutores de balón detenido junto a Cristiano Ronaldo durante la dirección técnica de Carlo Ancelotti y después perdería protagonismo con la llegada de Zinedine Zidane.



Sergio Ramos no se quedaría callado y le contestó a su ex compañero en Real Madrid. “Si no hay pruebas, es tu palabra contra la mía… jejeje. A ver si nos vemos pronto y lo demuestras. Menos bla bla bla. Abrazo grande, cuídate bro”.