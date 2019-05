James Rodríguez: Así fue su despedida de Bayern Munich junto a Franck Ribery y Arjen Robben |VIDEO |FOTOS 

James Rodríguez no participó de la final de la Copa alemana ante el RB Leipzig, pero eso no fue motivo para que el colombiano no festeje con entusiasmo el doblete conseguido por el Bayern Munich y que hoy compartió con sus hinchas en Bávaria.



La parecer este sería el último trofeo que James Rodríguez tenga sobre sus manos con Bayern Munich, al igual que dos compañeros suyos como lo son el francés Franck Ribery y al holandés Arjen Robben.



El colombiano se marcharía después de haber levantado dos Bundesligas, una Copa alemana y dos Supercopas alemanas en su palmarés. La Champions League con Bayern Munich fue la gran materia pendiente para el cafetero.



James Rodríguez festejó así lo que sería sus últimas trofeos con Bayern

La fiesta del doblete en la ciudad de Múnich fue con la participación de todos los jugadores, Los momentos más emotivos los protagonizó Franck Ribery quien no pudo contener las lágrimas debido a su alejamiento del club y fue arropado con ensordecedores aplausos de parte de los hinchas.