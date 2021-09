Un año duró la aventura de James Rodríguez en Inglaterra. El volante arribó a Everton a 2020 y doce meses después de marcha para continuar su carrera en Catar, defendiendo la camiseta de Al-Rayyan. Pero, antes de ser presentado en su nueva casa, el jugador de 30 años se dirigió a todos los integrantes de la institución de Merseyside.

De entrada, el ‘10′ mostró gratitud hacia las personas con las que compartió a lo largo de todo este periodo en la Premier League. “Quiero agradecer a mis compañeros, que me recibieron bien, les deseo lo mejor y también quiero agradecer a la afición del Everton”, inició el futbolista mediante Instagram.

Enseguida, James lamentó no haber coincidido con los hinchas de los ‘Toffees’ en el tiempo que estuvo en Inglaterra. “Una pena no haber jugado en Goodison Park con ustedes, hubiera sido muy lindo”, expresó el centrocampista colombiano en referencia a los seguidores que no pudieron ir al estadio por las restricciones en medio de la pandemia.

James Rodríguez se despidió de Everton mediante redes sociales. (Foto: Captura)

En el cierre de la breve carta, el mediocampista recordó que siempre tuvo la mejor disposición cada vez que se vistió con la elástica de Everton en la temporada 2020-21. “Siempre intenté dar lo mejor de mí y siempre quise ganar, esa es mi mentalidad. Les deseo lo mejor”, concluyó el mundialista con la selección nacional.

Los números de James y las últimas semanas en Everton

James Rodríguez se desvinculó de Real Madrid y firmó contrato con Everton en septiembre del año pasado. Con su nuevo equipo y bajo el mando del técnico Carlo Ancelotti, el atacante disputó un total de 26 compromisos oficiales en todos los torneos y marcó seis conquistas. Aunque las últimas semanas en Goodison Park estuvieron llenas de incertidumbre.

James Rodríguez fue anunciado por Al-Rayyan de Catar. (Foto: Captura)

Con la dirección de ‘Rafa’ Benítez, el delantero apenas jugó 45 minutos contra Manchester United en la pretemporada. Luego, el medio ofensivo se marchó del club inglés sin disputar un solo partido oficial en la 2021-22 porque en el arranque de la Premier League fue aislado por las regulaciones del COVID-19.

En esas semanas, el ‘cafetero’ no estuvo ante Southampton, Leeds United, Huddersfield y Brighton. Luego de la jornada FIFA de septiembre, estuvo listo para medirse a Burnley, pero no fue convocado por el DT español. Con miras al choque del último fin de semana, ante Aston Villa, tampoco estuvo por problemas musculares y lo mismo frente a Queens Park Rangers.

De esa forma, James Rodríguez cierra una etapa pasando por los mejores clubes del fútbol europeo. El largo camino empezó en 2010 cuando firmó por el portugués Porto, luego pasó al francés Mónaco, enseguida dio el gran salto al Real Madrid, también cedido a Bayern Múnich y concluyó el capítulo en Everton.