James Rodríguez: director general de Bayern Munich se refirió a futuro del colombiano | VIDEO

El director general del Bayern Munich , Karl-Heinz Rummenigge, afirmó que en las próximas semanas la junta directiva de la institución analizará la situación de James Rodríguez y buscará una solución "en consenso" con el volante colombiano.

"En las próximas semanas nos sentaremos a analizar la situación y decidiremos cómo proceder", dijo Rummenigge en declaraciones citadas por la cadena sky.

Vale decir que Bayern Munich tiene una opción de compra sobre James Rodríguez, por 42 millones de euros, que deberá ejecutar antes del 30 de junio.

Karl-Heinz Rummenigge habló sobre el futuro de James Rodríguez. (Captura y video: YouTube)

"Es explicable que esté descontento por no jugar siempre de titular, eso no es lo que quiere. Es una superestrella y quiere jugar siempre", dijo. Sin embargo, Rummenigge recordó que en las últimas semanas James había estado lesionado, lo que lo alejó de la titularidad.



"En todo caso, buscaremos una solución en consenso con él, eso es algo que puedo prometer", dijo. James Rodríguez, en parte por las lesiones, tuvo un papel secundario en la parte final de la temporada.



El entrenador, Niko Kovac, apostó en la recta final por el mismo equipo que derrotó por 5-0 al Borussia Dortmund, sin James Rodríguez, y después sólo lo modificó forzado por lesiones o sanciones.



El presidente del Bayern Munich, Uli Hoeness, había dicho que la decisión de ejecutar o no la opción de compra sobre James Rodríguez dependía de si Kovac contaba con él o no.