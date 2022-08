Con 31 años, James Rodríguez siente que tiene fútbol para ofrecer a la selección colombiana. De hecho, el jugador comentó que estará listo si así lo requiere Néstor Lorenzo, entrenador designado por la Federación de Fútbol para afrontar el proceso con miras al Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026.

“Me gustaría volver”, dijo el atacante al programa El Chiringuito. Precisamente. los últimos partidos oficiales que registra el ‘10′ son con el cuadro nacional. El delantero fue considerado por el técnico Reinaldo Rueda para participar en la jornada final de las Eliminatorias camino a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Luego, James envió un mensaje al estratega argentino que se encarga de los ‘cafeteros’. “Yo creo que Néstor Lorenzo sí me quiere”, agregó. Ello a solo días de conocer la lista de convocados para disputar un par de amistosos en el marco de la jornada FIFA contra Guatemala y México, el 24 y 27 de septiembre, respectivamente.

James sufre en Catar sin Colombia

La selección se quedó a un punto del repechaje y a cuatro de ir directamente al Mundial. Pese a las victorias frente a Bolivia y Venezuela, los ‘cafeteros’ se quedaron sin opciones de ir al torneo que va desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre. “Para toda Colombia es algo duro no estar en la Copa del Mundo”, sostuvo.

Después, el mediocampista confesó que vive en constante tortura, pues en Catar, país donde juega, ya respiran la antesala de la competición. “Más yo que estoy acá, que cuando salgo a la calle veo cosas de todas las selecciones, sus banderas. Y yo me digo: Cómo no va a estar la de Colombia”, agregó.

Para matizar, el ‘10′ estableció diferencias de vestir la camiseta de la selección y un club. “Noto más presión en la selección, porque juegas para un país entero. En un club solo es por la gente que siente cariño por ese club. Jugar en una selección no es fácil. Para mí es algo muy personal. Creo que cuando he jugado con Colombia, he estado bien siempre”, manifestó.

¿James Rodríguez de vuelta en Colombia?

El atacante también respondió si tiene deseos de retornar a su país para jugar la liga. “Me gustaría más ayudar a mi país en la parte gestora. Se debe tener personas serias y que en verdad quieran ayudar para que el futbolista quiera salir adelante. Lastimosamente, en los últimos años se busca más el beneficio propio que el de los jugadores. Hasta que no se cambie, no se va a avanza”, sentenció.