James Rodríguez: Esto es lo que pagará Bayern Munich para quedarse con colombiano [VIDEO y FOTOS]  

James Rodríguez , quien fue cedido por el Real Madrid a Bayern Munich luego de no ser tomando en cuenta por Zinedine Zidane, hoy es se ha convertido en una pieza clave para el cuadro bávaro a tal punto que desea retenerlo en Alemania a cualquier precio.



Hoy James Rodríguez entiende que no hay vuelta atrás y que su futuro no pasa por el Santiago Bernabéu y ha decidido que Bayern Munich negocie con Real Madrid los términos de la compra del colombiano con Florentino Pérez.



Diario Marca, de España, afirma que Bayern Munich abrirá la billetera y pagará los 42 millones de euros que pidió Real Madrid por el pase de James Rodríguez, además de los 13 millones que ya ha desembolsado esta temporada.



"La decisión del Bayern Munich es firme y de hecho el Real Madrid ya tiene conocimiento del movimiento que pretende hacer el cuadro bávaro, cuyos dirigentes podrían esperar doce meses más para sellar el traspaso definitivo, pero han decidido adelantar los plazos", resumió diario Marca.



La directiva de Bayern Munich cuenta además con el visto bueno de James Rodríguez, quien desea seguir cosechando éxitos en el cuadro que dirige Jupp Heynckes. El más cercano el titulo de la Bundesliga.