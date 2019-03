James Rodríguez: Exesposa pide que juegue en Barcelona junto a Lionel Messi |VIDEO |FOTOS

Daniela Ospina, exmujer de James Rodríguez , ha comentado sobre el futuro del conductor de Bayern Munich quien ha quedado fuera de la Champions League y vive en la incertidumbre de dejar Alemania y no poder regresar a Real Madrid de Zinedine Zidane.



La madre de la hija de James Rodríguez, fue entrevistada por el programa 'Vbar' de Caracol Radio y encontró una posible solución. "A mí me gustaría verlo en el Barcelona. Él juega con el balón en los pies, y ese es el juego del Barcelona, porque siempre tienen el balón en los pies", dijo la voleybolista que no tuvo temor en ser atacada por los ultra de Real Madrid.



La que fuera pareja del crack colombiano nunca entendió porque James Rodríguez fue suplente con Zinedine Zidane "No hay que quitarle que fue un crack, fueron momentos no de rabia, sino de tristeza o impotencia. Nunca entendí su decisión, pero es parte del fútbol y es difícil escoger en una plantilla donde todos son cracks", agregó sobre sus momentos difíciles de Real Madrid.



También habló sobre un conocido de su casa, Cristiano Ronaldo. "De él no hay que hablar, él habla solo. Lo que hizo contra el Atleti lo deja a uno sin palabras, es un profesional. Es un hombre que se cuida, que siempre está pensando en mejorar. Él ante el Atlético lo demostró".