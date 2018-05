Bayern Munich puso el 2-2 frente a Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por vuelta de semifinales de Champions League. El tanto lo puso el ex blanco, James Rodríguez. ¿Lo celebró? Mira el video.



Ocurrió a los 63' del segundo tiempo, cuando Real Madrid ganaba 2-1 con tantos de Karim Benzema. James Rodríguez pisó el área rival y no perdonó para conectar el 2-2.



James Rodríguez hizo pasar la pelota por entre las piernas de Keylor Navas para el 2-2 de Bayern Munich. El colombiano no lo celebró. Aquí las imágenes.



Gol de James Rodríguez: Real Madrid vs Bayern Múnich

Un golazo de James Rodríguez para Bayern Munich ante su ex equipo, el Real Madrid, por vuelta de semifinales de Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu.