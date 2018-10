James Rodríguez: Su hermana dijo malagradecido a histórico jugador del Bayern Munich |VIDEO |FOTOS  

James Rodríguez nunca puede estar lejos de las polémicas y de los problemas. El colombiano fue criticado duramente por la leyenda del Bayern Munich , Lothar Matthäus , un golpe que la hermana del jugador no ha podido asimilar y le ha contestado al Campeón del Mundo en Italia 90.



Lothar Matthäus, responsabilizó a James Rodríguez como uno de los responsables de la crisis que vive Bayern Munich que lleva tres partidos sin ganar y está lejos de la punta de la Bundesliga. "James se siente ofendido cuando no juega de titular. Luego sale de titular y juega como si no fuera parte del equipo", dijo a Sky Sports,



James Rodríguez no ha podido responder, n ha querido enfrentarse al histórico jugador alemán, por lo que ha sido su hermana quien ha salido a librar esta batalla en sus redes sociales "El mal de los desagradecidos es que sufren de mala memoria… sobre todo que hablan por hablar", dijo Juana Valentina Restrepo después de leer las críticas de Lothar Matthäus.

James Rodríguez parecía convencido de quedarse en Bayern Múnich, luego de estar cedido dos años por el Real Madrid. Pero ahora el poco protagonismo al mando de Niko Kovac en el equipo bávaro ha hecho pensar no solo en su regreso ala Casa Blanca, sino analizar otra propuesta de un grande Europa.