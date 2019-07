James Rodríguez jugó fulbito con la camiseta que defenderá la próxima temporada |VIDEO |FOTOS 

Deja pistas sobre lo que puede ser su futuro. James Rodríguez , ex volante de Bayern Munich , sorprendió a sus seguidores al posar en una foto junto a algunas camisetas del Napoli , club que defendería la próxima temporada.



James Rodríguez disfrutó de algunos días de vacaciones de participar en la Copa América con Colombia. El ex volante del Bayern Munich disfruto de una tarde fulbito, en Medellín, junto a su familiares y amigos más cercanos.



Rodríguez compartió con su ex cuñado David Ospina y su amigo Aldair Quintana, además de los exjugadores Mauricio Molina, Juan Pablo Ángel y Aquivaldo Mosquera, quienes portaron la camiseta del equipo que dirige Carlo Ancelotti: Napoli.



James Rodríguez da una pista del club que defenderá la próxima temporada

En tanto James Rodriguez espera la reunión entre los directivos del Real Madrid y sus pares en Napoli, quienes gestionan pagar en dos partes los 42 millones de euros que piden los españoles por el pase del colombiano.



Carlos Ancelotti tuvo una gran relación con James Rodríguez en Real Madrid y esta relación se extendió en Bayern Munich y esto volvería a pasar en la Serie A el próximo 25 de julio.