James Rodríguez ya se entrena con el plantel de Al Rayyan, club que empezó la temporada en el fútbol de Catar. Al mismo tiempo, el volante espera alguna novedad en lo que cierra el mercado de fichajes. De hecho, el colombiano manifestó que está abierto a estudiar posibilidades para retornar a Europa.

Este miércoles, el atacante conversó con El Chiringuito y confirmó cuál es su deseo en este momento: “Sí, me quiero ir de Catar”. De inmediato, los seguidores de la conversación lanzaron mensajes con probables destinos para el deportista de 31 años y los aficionados de Valencia pidieron al sudamericano para juntarle con Edinson Cavani.

Ante ello, James no dudó en ofrecerse al conjunto ‘che’ y hasta aseguró que aceptaría todas las condiciones si el tema económico se presenta como una traba. “Si me llamara el Valencia iría hasta caminando desde Catar. Me bajaría el sueldo”, comentó. Luego, Rodríguez imaginó que haría una gran dupla con el ‘Matador’.

“Si necesitan a alguien que de asistencias a Edinson Cavani, ahí estoy yo”, agregó. También reconoció el ‘cafetero’ a la institución y a sus hinchas: “Son un gran club con una gran afición”, dijo el ex Real Madrid en la charla.

James Rodríguez desea marcharse de Catar. (Foto: Captura)

¿Será posible James Rodríguez a Valencia?

El diario AS reveló que Valencia no contempla hacer algún movimiento por el mundialista con Colombia. A esta altura, intentar por el pase del ‘10′ es complicado. De hecho, los españoles están atentos a otras situaciones del mercado como la posible salida de Carlos Soler a PSG y el arribo de Bryan Gil.

De su lado, pese a sus grandes expectativas, James informó en la charla con El Chiringuito que desconoce detalles sobre un posible fichaje. “Todavía no sé nada y solo queda un día y medio de mercado”, sentenció.

💣¡¡JAMES se OFRECE al VALENCIA!!💣



🦇"Si por mí fuera, iría YA y CAMINANDO..."🦇



🎙️¡ENTREVISTA EXCLUSIVA de @EduAguirre7 en #SportPlus!



🍿https://t.co/PK67wyCYdb🍿 pic.twitter.com/qy10RMlRZi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2022

James Rodríguez respondió a Valencia

Luego de la entrevista que ofreció al programa español, el colombiano envió un mensaje a todos sus seguidores, especialmente a los de Valencia, quienes hicieron tendencia su posible arribo al club. “Gracias a todos por su palabras y su cariño”. También escribió la etiqueta: “El Valencianismo quiere a James”.

James Rodríguez, casi medio sin jugar

El 5 de marzo fue la última aparición oficial de James con Al Rayyan. Ese día, el volante estuvo 85 minutos en la derrota 4-3 contra Al Wakra. En más, solo sumó minutos con la selección colombiana en el cierre de las Eliminatorias. Luego, Rodríguez no cerró la temporada pasada y en la vigente ni salió convocado.