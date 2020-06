En entrevista para Gol Caracol, James Rodríguez reveló que Real Madrid lo quería vender al fútbol de China. El mediocampista colombiano también contó que un equipo de España lo quiso contratar, pero que el club ‘blanco’ se negó a cederlo. ¿Y qué dijo sobre su paso por Bayern Munich? Lee la nota.

“Estaré eternamente agradecido al Bayern y sobre todo a Jupp Heynckes que sacó de mí un nivel increíble. Bayern Múnich es un club top, pero el que no quiso seguir fui yo. Ellos querían hacer el uso de la opción de compra, pero hablé con un dirigente para que no la hicieran porque no me sentía cómodo y no era feliz. Cuando pasa eso en tu vida tienes que tomar decisiones, ellos lo entendieron perfectamente. En ese momento mi decisión fue esa y no me arrepiento”, contó James Rodríguez.

"Después hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo", añadió el mediocampista.

“En su momento mi representante Jorge Mendes me dijo que el Real Madrid lo había llamado, que tenían una propuesta de China; yo le dije que a China no voy por más que ellos (Real Madrid) quieran. No estaba preparado para irme a China porque siento que puedo dar mucho más fútbol en Europa”, cerró James Rodríguez.

