¡Un gran susto! El Perú vs. Colombia se vivió a más no poder en todo el mundo. Perú no logró el objetivo de ganar ante el cuadro caferero pero el capitán, Paolo Guerrero puso la paridad en los minutos finales del encuentro.



El 1-1 de Perú y Colombia sirvió para que Colombia clasifique de manera directa al Mundial de Rusia 2018 y Perú juegue el repechaje en noviembre contra Nueva Zelanda.



"Fue un partido duro. Perú mejoró mucho en los últimos años. Es juntos que esté en el quinto puesto. Quiero que los equipos Sudamericano vayan", manifestó James Rodríguez.



"Las eliminatorias se viven así. Hoy tuvimos unos huevos grandísimo", sentenció James Rodríguez al finalizar el tremendo encuentro entre Perú y Colombia.



James Rodríguez