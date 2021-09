¡Mi gente! Vamos a alegrarnos, a sonreír este fin de semana. Su amigo ‘Cuto’ Guadalupe, (Luis Alberto Guadalupe RIvadeneyra, según mi DNI), viene como todos los viernes con un estreno de su programa, nuestro programa, ‘La fe de Cuto’ . La gran Janet Barboza protagoniza esta quinta entrega (las anteriores: Melissa Klug, Paolo Maldonado, Paolo Hurtado y Roberto Guizasola).

El tiempo es caprichoso, uno nunca sabe qué tiene en mente para ti. De chibolo, aunque ya había superado el metro 90 de estatura, soñaba con ella. Janet Barboza fue mi amor platónico. La veía en TV y suspiraba, alucinaba, caminaba sobre las nubes, sentía que la vida era bella. Ahora la tuve frente a frente. ¿Si me chupé? Ustedes saquen sus conclusiones y me cuentan.

Janet Barboza marcó un hito: llevó la cumbia peruana a los grandes canales de televisión. Tuvo hambre, pero de salir adelante y desde un pueblito de Cajamarca llegó a Lima, la luchó y venció. Cero soberbia.

Basta de floro, empecemos. ¡El video de toda la entrevista de lujo está más abajo!

Janet, ¿cómo está ese corazón?

Mi corazón está feliz, enamorada, lleno, tiene su media naranja, ya sabe quÉ quiere a esta altura de mi vida, busco mucha tranquilidad, quiero paz. Ya he tenido demasiada movida en mi vida. Estoy con pareja, ahora mi pareja esta por Miami, se ha ido por dos meses.

¿Eres celosa?

Era un poco celosa, pero nunca he sido la gran celosa porque la persona que quiere estar contigo está y no lo puedes obligar. Cuando he terminado, no me hago rollos. No lo dudo. No puedes forzar a nadie a estar contigo. Hoy termino y no dudo, no soy de las personas de la que está en la puerta llorando o la que llama por teléfono.

‘CUTO’ Y UNA DURA CONFESIÓN

¿Pero sí has llorado por amor?

Sí, cómo no. Cuando me “adornaron”, eso salió a nivel nacional y uno llora básicamente porque, definitivamente, es una humillación pública de que tú te enteres de que tu pareja te engañe, y con muchas personas al mismo tiempo. Y, según tú, eres la última en enterarte, cuando el Perú es testigo de todo. Es doblemente difícil. Y a ti, ¿nunca te han sido infiel?

Hummmm.

Dime la verdad, Cuto. Ahora que nos estamos confesando.

No.

¿Estás seguro, Cuto? No me engañes...

Bueno lo voy a decir en términos futbolísticos. Sí he perdido y por goleada.

MIRA ‘LA FE DE CUTO’, QUINTA ENTREGA: JANET BARBOZA

JANET BARBOZA, EL DESEO DE MUCHOS

Tú eres una mujer muy deseada.

Nunca me he sentido fatal o muy deseada, wow. Siempre me han alucinado más curvilínea de lo que soy. La TV vende imágenes.

Cuando por primera vez te vi en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, noté que sí eres lo que yo veía en la televisión, ahí estaba.

Gracias, Cuto. Tú estás con un cuerpazo…

El músculo del futbolista tiene memoria. Por eso me mantengo en forma.

‘LA MOVIDA DE JANET’

La Movida de Janet fue el programa que te lanza a la fama.

La Janet de esa época era un personaje, pelirroja y con vestido chiquito. Era un éxito con el rating. El programa duró, en sus distintas versiones, casi 15 años.

¿Has recibido alguna propuesta indecente?

Nunca, jamás. Creo que la gente me ha conocido. Como buena cajamarquina me he hecho respetar. Muchos hombres se han cohibido. Mi carácter no me lo permitiría.

¿Y te gusta el fútbol?

No me gusta el fútbol, pero sí te he visto jugar. Tenía una pareja que estaba pendiente del fútbol las 24 horas y yo decía “cómo no se va la luz”, jajaja.

¿Algún futbolista te ha invitado a salir?

Más que invitarme a salir, dijo que era su amor platónico.

Ah ¿también? ¿Hay otro?

Tú pues, Cuto, jajaja.

¿Qué jugadores de la selección peruana te parecen más atractivos?

Me gustan los tres, cada uno con su estilo. Gianluca Lapadula me encanta, lo veo varonil, metrosexual, con la onda italiana. De Jefferson Farfán me gustan sus piernas megapoderosas y Paolo Guerrero me parece un demoledor, un salvaje. Ellos tres me gustan. Y tú, Cuto, aunque ya no estés jugando. Son los cuatro. Debo reconocer que los veo cuando juega la selección peruana.

¿Messi o CR7?

A mí cuando los hombres se ponen a arreglarse y a ponerse muy bonitos, eso no juega. Imagínate que tenga de pareja a Cristiano Ronaldo y que se demore más en el espejo que yo. Prefiero un hombre que se lave con agua y jabón y salga a la calle. Un duchazo y zapatillas y listo.

¿Cuál es tu tipo de hombre?

Me interesa que tenga buen sentido del humor, que no sea renegón, que me dé su tiempo, que se ría mucho, como tú comprenderás, me gusta que me hable, aunque sea del clima.

¿Cómo haces para mantenerte tan bien?

Cuido mucho mi alimentación, hago yoga, hago mis pesas. No bebo ni fumo.

¿Te molesta que te digan “Retoquitos”?

No, para nada, siempre dijeron algo de mí sobre todo cuando estás en televisión, ¿qué no han dicho? Que no sabía bailar, lo cual es verdad. Jajaja.

¿Cuéntanos una anécdota de tu carrera?

En un viaje a Huánuco, recuerdo que el piloto dijo que el tren de aterrizaje no se veía y decía que nos pongamos nuestros paracaídas, que se iba a hacer un aterrizaje de emergencia. Yo estaba haciendo todo un testamento para mi hija. fue terrible. El otro momento fue el terremoto que me agarró en Rioja. Vi caer las rocas. Fue horrible.

PING PONG CON JEANET BARBOZA

Fuiste mamá muy joven.

A los 21 años, de Antonella, ya tiene 25 años. El momento más maravilloso de tu vida fue el nacimiento de mi hija.

¿Tu infancia de Cajamarca?

Tuve la mejor infancia que un niño puede tener, fui libre con mi árbol de naranja y de guaba (Pacay) y de lúcuma.

¿Tu momento más difícil en tu carrera?

Son dos momentos. Cuando fallece mi abuelita Amalia Díaz Cotrina y hace poco cuando a mi madre se infectó de COVID-19. Me sentía morir. Fueron los peores días de angustia y de lágrimas.

¿A qué personas admiras?

Antes de la pandemia te hubieras dicho a un artista o un actor, pero ahora con la pandemia mi admiración de la gente que se gana la vida día a día. Admiro al emolientero, al provinciano que triunfa en Lima, hay tanto que admirar. Tenemos una crisis de todo.

¿Cómo es tu día?

Es simple, arrancó a las 5 de la mañana. Luego del desayuno voy al canal para ir al programa América Hoy, luego del programa regreso a mi casa para almorzar. Grabo en TikTok, luego hago videos de una receta para mis redes sociales. Voy al gimnasio. Antes de dormir leo un libro, adoro leer, es uno de mis hobbies.

¿Quién fue tu amor platónico?

Arnold Schwarzenegger. Veía sus películas Conan, El Bárbaro, Terminator.

¿El lugar más extravagante que hayas hecho el amor?

Cómo me vas a preguntar eso, Cuto Guadalupe. Jajaja. Soy bastante tradicional. Nada de tirarme en paracaídas ni cosas en el avión. Jajaja.