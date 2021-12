El director técnico de Monterrey, Javier Aguirre, dejó una confesión que sorprendió a los fanáticos del fútbol. Durante una entrevista con TUDN, el estratega expresó su disgusto al revelar que en Europa no se interesan por la Liga BBVA MX.

“Después de 12 temporadas en España te diría con tristeza que no nos promocionamos bien, nadie ve el futbol mexicano, hay plataformas y hay historia está la gente de futbol sí que lo hace, pero el aficionado medio, él no lo ve”, reveló el ‘Vasco’ quien dirigió a equipos como Atlético Madrid, Osasuna, Zaragoza, Espanyol y Leganés.

El entrenador de los ‘Rayados’ recordó con mucha nostalgia que Miguel Herrera sonó para ser el nuevo estratega de Real Betis luego de una buena participación al mando de México en el Mundial Brasil 2014. Sin embargo, en España, no conocían al ‘Piojo’.

“No nos conocen. Recuerdo en ‘El Chiringuito’ salió el nombre de Miguel Herrera para el Betis, uno de los mejores entrenadores mexicanos de la historia, que hizo un gran Mundial y que ha ganado muchas cosas en México, el famosísimo ‘Piojo’, pero te dicen ‘no sé quién es’. Algo estamos haciendo mal”. añadió.

Javier Aguirre expresó su lamento por la mala suerte en el Grita México 2021

Por otra parte, Javier Aguirre recordó los constantes contratiempos que sufrió el equipo en el Apertura 2021, sin embargo, resaltó la obtención de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Peor no nos puede ir, como nos fue en el torneo pasado. Tuvimos muchas lesiones, a pesar de eso conseguimos la Concachampions y ahora se nos viene el Mundial de Clubes. No hay Copa Oro, no hay olímpicos, no hay Copa América, no hay tantos viajes, el riesgo de lesiones se minimiza”, añadió.