Una de las certezas de la Liga1 2022 es que habrá más entrenadores del exterior que nacionales. Esto es una mala costumbre para Javier Arce, entrenador que cuestiona las reglas del fútbol peruano y su poca exigencia para con los técnicos del exterior. El DT que fue mucho tiempo asistente de Julio César Uribe, también fue crítico con su colega de Sporting Cristal Roberto Mosquera por una particular razón.

¿Cómo tomó que después de salvar al equipo no le renueven y contraten a un técnico que descendió?

Parece ser que sólo servimos para recomponer y cuando la cosa está servida ya no, pero no es nada nuevo, ya pasó otras veces y no solo conmigo.

Debe molestar que lo reemplazan por uno que perdió la categoría como Carlos Desio.

Es el mundo al revés. Como el buen Julio César Uribe dice: ‘Dónde has visto que la paloma le dispara al cazador’. Es injusto, pero así está el sistema.

Su campaña no fue mala, estuvieron cerca de clasificar a la sudamericana…

Dirigí once partidos, gané tres, empaté seis y sólo perdí dos. Con la “U” y en la última fecha cuando ya se había alcanzado el objetivo y por bolsa pusimos chicos.

¿Qué le dijeron los dirigentes?

Que íbamos a conversar, pero nunca me llamaron.

De los dieciocho equipos del campeonato, once tienen técnico extranjero, ¿Qué opina?

Eso deberían responderlo los dirigentes y los presidentes de los clubes. El problema no somos los técnicos peruanos.

Javier Arce es el salvador de varios equipos que luego le sueltan la mano (Foto: GC)

Javier Arce: “Debería haber más filtros para dirigir en Perú”

Cada vez vienen más entrenadores de afuera y los del medio se quedan sin oportunidades. ¿Qué hacemos?

Debería haber filtros para dirigir. El año pasado me llamaron para ir a Guatemala y me preguntaron si tenía licencia Conmebol y les dije que sí. Habría que ver si los que vienen al Perú la tienen.

Es fuerte lo que dice…

No podemos abrir la frontera a cualquiera, si queremos mejorar el fútbol peruano hay que poner filtros. No sólo alcanza con tener licencia, también hay que haber entrenado, no pueden venir a empezar aquí.

Javier Arce: “Deberíamos pedir 50 partidos en Primera a extranjeros”

¿Qué medida tomaría usted?

Todo aquel que quiera dirigir en el medio, por lo menos debe haber dirigido 50 partidos en la primera división de su país. Nada que fui asistente de fulanito de tal. Muchos llegaron como ayudantes y ahora dirigen, cuando en su país nunca entrenaron a nadie.

Con los preparadores físicos pasa algo parecido, casi no hay peruanos en primera…

Aquí viene un profesor de educación física de colegio y es Preparador Físico de la Liga 1.

¿Quién debería regular esto?

No sé si la ANEF o la Federación Peruana de Fútbol, pero algo hay que hacer. A mí en 1997 para trabajar en Junior de Barranquilla con Julio César Uribe me pidieron que demuestre donde había trabajado los últimos cinco años.

¿Y qué hizo?

En esa época no había internet así que fui a los clubes donde había estado y a la federación para que me den una constancia de trabajo. Presente todo y trabajamos con Julio, aquí no pasa eso, viene cualquiera.

Y cuando los resultados no los acompañan los mantienen en el puesto…

Es que tienen más verso que nosotros. Yo soy callado, hablo con mi trabajo.

Sus colegas extranjeros le van a agarrar ‘bronca’…

No tengo nada contra el que cumple con todos los requisitos, ese profesional bienvenido y que el dirigente decida.

Sacó campeón del Apertura a Binacional y no siguió, ¿Qué ocurrió?

Pasaron cosas, pero ya nos juntamos con los dirigentes y todo quedó aclarado.

Roberto Mosquera festejó título con Binacional (Foto: Andina)

Javier Arce sobre Mosquera: “Dijo que mis jugadores estaban gordos”

Cuando Binacional sale campeón, pocos se acordaron de usted que hizo gran parte del trabajo. ¿Qué tal su relación con Roberto Mosquera?

Sólo te digo que aquí hablamos de la unión que debe haber entre los peruanos, y él cuando llegó al equipo dijo que los jugadores estaban gordos y mal preparados. En eso sí nos ganan los técnicos de afuera.

¿Cómo es eso?

Es raro que un extranjero hable mal del otro. Ellos se abrazan y besan, y cuando a uno le va mal dicen: “ese profe es un fenómeno y no tuvo suerte”. Yo no pido eso, sólo que se respete el trabajo del colega y Mosquera no lo hizo.

¿Qué recuerdos de su época de preparador físico con Julio César Uribe?

Los mejores, es el técnico con el que más años trabaje. Creo que son casi 16 años entre clubes y selecciones con Julio y el buen ‘Panadero’ Díaz.





¿Un referente como técnico?

Don Juan Eduardo Hohberg. Trabajamos en ‘Muni’ el 89 y era un tipazo. Aprendí mucho de él, me daba libertad para trabajar. Mira esa calidad de técnicos que venían antes y lo que viene ahora.

¿Tan bueno era?

Una charla con él era como recibir una clase de fútbol. Paraba con su cafecito y cigarrito en la mano, conversábamos mucho.

Primero fue preparador físico y ahora es técnico, ¿Con qué cargo se queda?

Pase lindos momentos como preparador físico, pero es agradable ser director técnico, es otra perspectiva. Me fue bien como entrenador, no me puedo quejar, me siento capacitado para estar en esa posición.

¿Lo veremos dirigir este año?

Me llamaron de Liga 2 pero no tengo prisa, primero quiero analizar la propuesta. (José Reynoso Alencastre).