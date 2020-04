Recordar es volver a vivir, dicen. Pero Javier Mascherano prefiere no hacerlo cuando se trata de la final del Mundial Brasil 2014. El ex seleccionado pidió a TyC Sports no pasar dicho partido ante Alemania, pues aquel día lloraron de dolor tras caer 1-0.

Como parte de su programación, TyC Sports repitió todos los partidos de la selección argentina (uno por día desde la fase de grupos) en Brasil 2014. Y este domingo tocada la final contra Alemania, sin embargo, Javier Mascherano, hizo singular petición.

“Bueno TyC Sports, ya fue suficiente. Termínala acá por favor (emojis llorando de risa)”, escribió Javier Mascherano en Twitter tras ver las semifinales con Holanda (victoria de Argentina en tanda de penales).

De inmediato, el canal de televisión le respondió por la misma vía. "Masche, ya trasladamos tu pedido a la gente de programación. Veremos qué se puede hacer. Nos duele igual que a vos, igual que a todos".

Javier Mascherano fue uno de las grandes figuras de aquel seleccionado argentino dirigido por Alejandro Sabella que, no pudo levantar la Copa del Mundo en Brasil.