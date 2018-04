Jean Beausejour "avergonzado" por pelea con Mauricio Pinilla y dispuesto a dejar la U. de Chile [VIDEO]

El internacional chileno Jean Beausejour se declaró este lunes "avergonzado" por el bochornoso episodio que protagonizó el domingo cuando fue expulsado y se enzarzó en un conato de pelea con su compañero Mauricio Pinilla durante el superclásico que su equipo, U. de Chile, perdió ante Colo Colo.



"A veces la pasión te desborda y haces cosas que habitualmente no haces. No es justificación. Vi las imágenes y me avergüenzo", dijo hoy Beausejour a los periodistas, tras el entrenamiento matinal de la U. de Chile.



"Nadie está ajeno a que pasen estas cosas. Apenas llegué, conversé con Mauricio (Pinilla). Nos conocemos desde los diez años. Él me dio su explicación y yo la mía. Aclaramos el asunto y quedó atrás. Lo tomé por el lado de que (Pinilla) quería jugar rápido", contó Jean Beausejour.

"Acepto el descontento de los hinchas. Yo he colaborado con este tipo de partidos, los clásicos que son muy importantes, le expuse a la dirigencia que revisemos mi contrato y le ponemos término. No tengo problemas en dar un paso al costado, con costo cero para el club", añadió.



"Me produce un dolor gigante dar un paso al costado porque amo este club, pero si es necesario, lo voy a hacer", afirmó Beausejour, que tomó distancia de otras opiniones que achacaron a errores del árbitro la derrota de la U de Chile, que hace cinco años que no puede ganarle un clásico al Colo Colo.



