Sus palabras quedaron en nada. Hace unos meses, y previo a fichar por Alianza Lima, Jean Deza señalaba que sus indisciplinas en el fútbol eran parte del pasado. Sin embargo, el presente dice otra cosa. Mira el video.

Como se sabe, Jean Deza cometió su cuarto ‘ampay’ de manera consecutiva en Alianza Lima, generando, en gran parte, la salida del técnico uruguayo Pablo Bengoechea.

Es por ello que Movistar Deportes republicó la entrevista que le hicieron a Jean Deza el pasado 29 de noviembre de 2019, donde aseguraba que ya había superado su mala cabeza fuera de las canchas.

Michael Succar: ¿"Por qué se pensaba que contratar a Deza es un problema?"

Jean Deza: “Por todos los errores que anteriormente cometí. A veces piensan que las personas no cambian. Me pasaron muchas cosas negativas porque yo me los busqué. Supe salir de esa situación que fue muy difícil en mi vida: me quedé sin jugar 16 meses castigado (en Bulgaria) por la FIFA”.

Michael Succar: “¿Bien castigado?”

Jean Deza: “Todo lo que me pasó mal, bien pasado. Porque yo mismo lo busqué. Yo lo hacía porque yo lo quería. Yo mismo me perjudiqué. El que tenía que salir de esa situación, jugando al fútbol, era yo mismo”.

Palabras de Jean Deza ante de fichar por Alianza Lima