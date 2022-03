ROMPIÓ SU SILENCIO. Jean Deza, el nuevo refuerzo de ADT de Tarma, parece haber tenido un momento de sincera reflexión, el mediocampista que hace unos meses anunció su retiro del futbol, hizo un acto de contrición y ha reconocido sus errores y desde la ‘Ciudad de la Flores’ reconoció que el amor de su pareja, Gabriela Alava, lo ha motivado a seguir en el balompié y encarar con una nueva actitud en lo que le resta de carrera.

El volante reconoció que pasó duros momentos que lo empujaron a abandonar el fútbol. “La verdad que yo me sentía muy triste, te lo juro que no tenía ganas de nada, por dentro me sentía destrozado por lo que hablaba la prensa, la gente... de que siempre Deza y no se dan cuenta que todos tenemos derecho de vivir nuestra vida como uno quiere.”, dijo Jean Deza para Infobae.

El caserito de ‘Magaly TV La Firme’ intentó culpar a la prensa de espectáculo de su mala fama. “Hay un programa que dañó bastante mi imagen, porque todos se van a tomar un vaso de cerveza o brindar con la familia, pero a mí no me pueden ver haciéndolo, porque dirán: ‘Se emborrachó’, ‘Se tomó todo’, ‘¿Llegará a entrenar?’, ‘Llegará roto’. Las expectativas que tienen de mí siempre van a ser negativas, todo el mundo habla mal de mí”, agregó.

Jean Deza: “Tengo una imagen muy dañada”

Vivir bajo la sombra del personaje no ha sido una tarea fácil para el volante de ADT. “Llegué a sentir una presión que la verdad que ya no la aguantaba, por eso cuando hablé con mi pareja le dije ‘ya no aguanto, si hago algo bien o hago mal, no le parece a nadie’. Tengo una imagen tan dañada, que lo único que me he puesto a pensar es ‘bueno, yo no vivo de la gente, la gente no me da de comer’”, indicó el futbolista.

“Quiero hacer una historia de Jean Deza para mí mismo, mis hijos, cuando ya no juegue más al fútbol y se sientan orgullosos de mí. Y toda esa gente que me quiere ver destruido, que me quiere ver mal, no le voy a dar el gusto, yo voy a luchar hasta cuando Dios me diga que hasta acá nomás”, señaló el popular ‘Ratón’.

No podía faltar el mea culpa en este nuevo comienzo en su carrera. “Me arrepiento de no haber aprovechado todas las oportunidades que me ha dado el fútbol, ya tengo 28 años y a veces uno mismo no se da cuenta y se cierra las puertas por hacer las cosas mal”.





Jean Deza agradece apoyo de su novia

El amor no podía estar fuera del discurso de Jean Deza, quien parece haber superado losporblemas con su exnovia Gabriela Alava “Mira todas las oportunidades que has tenido y no las he sabido aprovechar, pero ahora gracias a Dios, tengo una mujer que me acompaña, que confía en mí, que tengo mucho su apoyo. Ella me dice que puedo, que tengo que mentalizarme en hacer bien las cosas, por mí mismo, por mis hijos, por ella, que ojalá, Dios quiera, pueda estar toda la vida conmigo”, expresó con tono enamorado.