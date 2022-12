Jean Deza está dispuesto recuperar el tiempo perdido en el futbol y tras firmar contrato con Cienciano del Cusco, no ha dudado en contar sus planes para la temporada 2023 con Copa Sudamericana con el ‘Papá’ y también ha confesado uno de sus grandes anhelos para este año que empieza, regresar por la puerta grande a la Videna y tener una nueva oportunidad en la selección peruana.

El popular ‘Ratón’ contó primero cuales fueron los motivos que lo llevaron a fichar por el cuadro cusqueño, por encima de la oferta que tenía de Sport Boys del Callao. “ Hubo varias opciones, pero cuando llegó la opción de ir Cienciano, no la pensé dos veces porque es un club muy serio. Además, sabía que jugaba un torneo internacional ”, dijo el futbolista de 29 al programa la ‘Hora del Papá’.

El mediocampista ofensivo no ocultó su deseo de brillar en el inicio de la Liga1 y la Copa Sudamericana para ganarse una ansiada convocatoria. “ Espero dar lo mejor de mí en todos los partidos, campeonar es lo principal, llegar lo más lejos posible en el torneo internacional y por qué no, volver a la selección, ya que el ‘profe’ Juan Reynoso demostró que las puertas están abiertas para todos. Busco trabajar bien en mi club en el día a día, hacer bien las cosas ”, expresó con ilusión volante nacional.

Asimismo, señaló que el tema de la altura no significa un inconveniente en sus primeros días en ‘Ciudad Imperial’, “ Estos pulmones están acostumbrado a la altura, me fue espectacular en el 2018 con Sport Huancayo, luego en UTC, también ahora que estuve en Tarma . Espero también adaptarme rápido en el Cusco, ya que es plus para los jugadores muy rápidos hacerlo en la altura ”, manifestó el flamante refuerzo de Cienciano.

¿Cuándo fue el último partido de Jean Deza con la selección peruana?

Jean Deza participó por última vez con la selección peruana, durante el inicio de la etapa de Ricardo Gareca al mando de la ‘Blanquirroja’. Fue un partido amistoso contra la selección de Venezuela un 31 de marzo del 2015 en el Lockhart Stadium de Fort Lauderdale. El duelo finalizó 1-0 a favor del cuadro ‘Vinotinto’.

El exjugador de Montpellier, Alianza Lima y ADT de Tarma arrancó las acciones y junto a André Carrillo, Irven Ávila y Paolo Hurtado, como figuras ofensivas, pero solo pudo mostrase 28 minutos pues una lesión lo sacó del campo. Fue reemplazado por Christian Cueva y no volvió a ser convocado.