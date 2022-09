El talento de Jean Deza está fuera de discusión. De hecho, gracias a sus virtudes, el delantero llegó a la selección peruana. Pero, antes del llamado al equipo de mayores, vivió una serie de experiencias fuera de nuestro territorio: en Argentina, con Boca Juniors (un gigante de Sudamérica), Alemania y Eslovaquia.

El ‘Ratón’, quien sobresalió en las inferiores de la Academia Cantolao en diversos torneos de menores en Perú y el exterior, captó la atención de unos empresarios provenientes de Suiza. Fue así como, gracias a los agentes, el delantero pudo llegar al conjunto ‘Xeneize’, que tuvo intenciones de incorporarle.

Aquella vivencia fue narrada por Deza en una charla con el podcast Charla Franca. “Hice una prueba en Boca Juniors. Habían más de 500 niños y la verdad que la rompí. Eran partidos de 15 minutos, hice cuatro goles”, contó.

Eso no fue todo, el atacante desveló que Carlos Bianchi, un histórico para la ‘azul y oro’, quedó impresionado con lo que ofreció en esa prueba. “Ahí fue cuando Carlos Bianchi cruzó la cancha y me dijo ‘peruano ven aquí’. Terminó el partido y me llevaron a la oficina”, agregó.

Carlos Bianchi. (Foto: Boca Juniors)

¿Por qué Jean Deza no llegó a Boca?

En el mismo diálogo, el futbolista de 29 años señaló que, por asuntos relacionados con los económico, no pudo ponerse la camiseta de los boquenses. Y eso que el actual hombre de ADT vivía en una de las sedes del club y hasta podía compartir con Leandro Paredes, jugador de Juventus y potencial mundialista con la Albiceleste en Qatar 2022.

“Yo sabía quién era Carlos Bianchi. Cuando uno está más grande se entera de las cosas, del dinero y las transferencias. Boca quería pagar un porcentaje porque ellos se querían quedar conmigo, hubo problemas en la negociación. Viví en la Casa Amarilla. El empresario me dijo que Boca no quería pagar, pero no me dijeron la cifra, porque si no me quedaba, me sentía cómodo. En mi categoría estaba Leandro Paredes”, narró.

La aventura de Jean Deza en Europa

Tras caerse lo de Boca, los agentes se llevaron a Deza por Europa. “El empresario, un suizo, me dijo que mi futuro no estaba en Argentina, sino en Alemania. Por esos años había varios peruanos allá. Me llevaron al Friburgo, solo a los 13 años. Fui junto a un brasileño. La rompía, pero me dijeron que en el club no me querían. No me dijeron la verdad, me llevaron al Basel de Suiza donde la figura era Shaquiri”, confesó.

Finalmente, el peruano terminó en MSK Zilina, entidad con el que firmó contrato profesional. “Iba por los 17 años y ganaba cinco mil dólares. Todavía vivía en el Callao. Sentía que hacía mi camino. En una reunión con los empresarios suizos me dijeron que tenían todo listo para que juegue en Eslovaquia. Me gustó porque me dijeron que ahí sí me harían un contrato como jugador profesional”. En ese país estuvo entre 2011 y 2012.