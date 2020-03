Jean Deza: Expareja lo acusó de agredirla a “puñetes”, “patadas en el piso”, con “una escoba” y felizmente pudo “escapar”

Jean Deza, jugador de Alianza Lima, fue acusado por su expareja Andrea Castillo Vargas de una brutal agresión física cuando mantenían una relación sentimental durante el 2019.

El Semanario Hildebrandt en sus trece publicó el testimonio de Andrea Vargas sobre la relación que tenía con Jean Deza y el terrible episodio de violencia. Ahora, otra vez, Jean Deza en el ojo de la tormenta por sus actos de indisciplina, expuestos en cuatro ampays seguidos por el programa Magaly Tv La firme (ATV)

“Jean Deza me golpeó varias veces con una escoba en el brazo, me tiró puñetes, caí al piso y empezó a patearme. Me ahorcaba, y decía que iba a matarme, que se iba a desgraciar. Me defendí y escapé. Me encerré en el baño una hora para que se calmara. No era la primera vez que me agredía”, reveló Andrea Castillo Vargas de 21 años al semanario Hildebrandt en sus trece.

Según la misma fuente, Andrea Vargas confirmó que la brutal agresión fue en setiembre del 2019, y tras ese incidente le puso fin a la relación. Además, lo denunció en la Comisaría de Cajamarca y posteriormente le ganó el juicio en el poder judicial (Juzgado de Familia). Otras tres mujeres también han denunciado a Jean Deza por maltrato físico.

Jean Deza afronta un proceso disciplinario en Alianza Lima. Fue castigado con cinco días de suspensión en el club sin cobrar un solo solo. Luego, la directiva anunció que tomará otra medida legal para este caso.

Al volante de Alianza Lima se le rescindirá el contrato y será despedido al cabo de dos meses y medio desde que se anunció su fichaje para el 2020.

