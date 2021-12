Pese a los rumores que daban cuenta de la posibilidad de que Jean Deza vuelva del retiro para firmar por UTC, esta opción ha quedado totalmente descartada por el director técnico del cuadro cajamarquino, Franco Navarro.

En diálogo con Ovación, el popular ‘Pepón’ manifestó que no ha conversado con el jugador y que le sorprendió conocer de sus intenciones de dejar el fútbol profesional.

“Todos sabemos de las condiciones de Jean, es un chico al que uno le tiene un cariño especial, acá hizo las cosas muy bien, alcanzó un nivel importante y fue a Alianza. De ahí ha tenido inconvenientes y me sorprendió las declaraciones de su retiro pero yo no he hablado con él”, indicó el DT.

Asimismo, Navarro cerró las puertas de una posible llegada de Deza a UTC, tal como se había rumorado hace unos días. El estratega nacional expresó que su enfoque está en armar un grupo humano competitivo para alcanzar objetivos y que Deza no encajaría en este afán.

“Hemos escuchado que quiere venir pero yo estoy centrando en armar un grupo humano que nos permita alcanzar nuestras metas. No voy a negar las condiciones pero eso ya pasaría por un consenso, no se puede ayudar a nadie que no se quiera ayudar a sí mismo. Me genera tristeza que él haya decidido no jugar”. sentenció.

La buena relación entre Navarro y Deza

Los actos de indisciplina de Jean Deza ya son de larga data, no obstante, Franco Navarro ha sido uno de los pocos técnico que ha podido aprovechar el talento del futbolista.

Cuando ambos coincidieron en UTC en el 2019, Deza hizo una de sus temporadas más destacadas y con más regularidad. Su buena campaña hizo que fiche por Alianza Lima en 2020 y que, luego de su temprana salida de la institución blanquiazul por indisciplinas, Franco Navarro lo vuelva a pedir.

“Me estoy quedando sin pelo de tanto hablar. Es una ‘joyita’, pero tiene demasiadas condiciones y se está portando bien”, indicó Navarro en marzo del 2020.

“Más allá de que yo públicamente he dicho que me gustaría traerlo, eso tengo que hablarlo bien con la directiva. Hay que evaluar y ver si hay presupuesto. Si están dadas las condiciones intentaremos traer a Jean Deza. Por ahora no hay nada, no me atrevería a decir sí o no”, dijo Franco Navarro ese mismo año.