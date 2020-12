La seleccionada peruana, María José ‘Maca’ López, criticó a Jean Deza, quien fue intervenido en una ‘fiesta covid’ en una discoteca clandestina, en el distrito de San Martín de Porres.

“Jean Deza, a nadie le interesa si estás o no de vacaciones (contigo ya no hay diferencia) acá lo que importa es que estamos en estado de emergencia y tú juergueando como siempre. Eres cualquier cosa, no futbolista. Cuántas personas darían todo por las oportunidades que tú desperdicias”, escribió la futbolista del Realidade Jovem de Río Prieto de Brasil, donde es una de la figuras.

Jean Deza fue intervenido con su novia Gabriela Alava, junto a más de un centenar de personas, que fueron trasladadas a la comisaría de Sol de Oro por participar en la ‘fiesta covid’, en San Martín de Porres. En el lugar también se encontraba el futbolista colombiano Johan Arango, jugador del Binacional, que logró escapar en un taxi con unos amigos.

El polémico futbolista, lejos de mostrar arrepentimiento, se le notó sonriente y hasta desafiante con la autoridad y los medios de comunicación, cuyos periodistas le preguntaban por qué estaba en la fiesta y estas estaban prohibidas.

“Estoy de vacaciones, cuál es el problema”, dijo Jean Deza, molesto por el asedio de la prensa.

Maca López se pronunció tras intervención de Jean Deza en 'fiesta covid'. (Twitter)