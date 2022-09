La actuación de Bryan Reyna en la selección peruana sigue siendo tema de conversación en el país. El hábil futbolista debutó con gol con camiseta blanquirroja y, merecidamente, se ganó los elogios del entrenador Juan Reynoso, compañeros, periodistas y público en general. Recientemente, quien comentó su presentación y se animó a darle consejos fue Jean Deza, actual jugador de ADT.

“Tiene que saberlo manejar, ha jugado muy bien y ha hecho un gol, que es importante. Tiene que estar tranquilo, las personas que lo rodean lo tienen que mentalizar que tiene que seguir por el mismo camino, tiene que alejarse de la noche, que eso consume, y todo está en él”, señaló el ‘Ratón’, en diálogo con Radio Ovación, después del partido de ADT ante Sporting Cristal.

La disciplina es determinante, destacó el atacante del conjunto tarmeño. “En su momento, yo no lo entendía, pensaba que con el talento iba a tapar todo. Van pasando los años y el que se va alejando de la selección es uno mismo”, añadió Deza, que tiene cinco partidos con Perú, todos en amistosos.

“Si tienes talento cuídate, rodéate de buenas personas, de tu familia, y no cometas los mismos errores. Hay ejemplos, yo soy uno de ellos, no me arrepiento pero sé que todavía puedo llegar”, sentenció Jean Deza, en referencia a las promesas del fútbol peruano.

Jean Deza habló ante la prensa luego de la dura derrota que sufrió ADT, por 4-2, en el Estadio Alberto Gallardo, en el marco de la decimotercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El chalaco fue titular y estuvo en la cancha hasta el minuto 88.