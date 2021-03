No importa si es en Primera o en Segunda. Jean Deza no deja de protagonizar hechos polémicos e insólitos en el fútbol peruano. Ahora el delantero nacional de 27 años se vio envuelto en un nuevo despido, esta vez por doble contrato con equipos de la Liga 2. Pero la historia no quedó ahí.

Como se sabe, Jean Deza fue anunciado como nuevo refuerzo de Cultural Santa Rosa, pero el club le bajó el dedo al enterarse que el ‘Ratón’ también había firmado con Carlos Stein, que este 2021 pasó de Liga 1 a Liga 2 tras perder ante el TAS.

Jean Deza, sin hacer mea culpa explicando lo que sucedió, apareció un día después de su despido con la indumentaria de Carlos Stein. Esto a través de una historia de Instagram. Aquí las imágenes del futbolista nacido en el Callao.

Jean Deza apareció con indumentaria de Carlos Stein

Desde el 2020 que Jean Deza no deja de generar controversia. Primero lo sacaron de Alianza Lima tras constantes indisciplinas fuera de las canchas. Incluso provocó la salida del técnico uruguayo Pablo Bengoechea.

Luego Binacional lo contrató y también terminó mal. A inicio de este año se fue a jugar un campeonato distrital (prohibido por autoridades sanitarias) en Juliaca y el ‘Poderoso del Sur’ no le renovó. Su carrera sigue en descenso.

