El ‘Comandante’ aún no pisa el cuartel, pero ya dicta órdenes. Su voz es ley. No tiene contemplaciones ni dudas. El chileno Mario Salas empezó a trabajar a la distancia por internet. Apenas fue contratado por Alianza Lima se informó, no solo del juego de sus nuevos pupilos, sino también del comportamiento de cada uno de ellos. Revisó antecedentes profesionales y personales.

Obviamente, se enteró del caso de Jean Deza. Lo estudió a fondo y decidió no tener que lidiar con ese problema. El DT consideró que no habrá espacio para el delantero en su equipo. Trascendió que unos directivos habrían pedido que reconsidere la situación, pues entienden que llevando bien al futbolista podría ser un gran aporte. Salas no aceptó y ratificó su decisión. El entrenador aclaró que en los temas administrativos no se metía, pero en lo deportivo ya no había chances para el popular ‘Ratón’.

Ahora solo falta esperar que se oficialice su desvinculación del club o buscaría prestarlo al exterior.

VIDEO RECOMENDADO

Jean Deza fue ampayado por cuarta vez. (Magaly Tv. La firme)