Jean Deza, uno de los jugadores más desequilibrantes de Alianza Lima, es nuevamente protagonista de un ampay en el programa de “Magaly TV. La Firme”. El futbolista quien ya había sido castigado por Pablo Bengoechea, no escarmienta y el periodista deportivo Michael Succar analiza la situación del díscolo jugador en el cuadro blanquiazul.

“Alianza esta viviendo un momento complicado, pero ojo que una sola persona no debería afectar o influir en la campa de un equipo. Que Alianza Lima no juegue bien, no es culpa de Jean Deza, dejemos clara esa parte", analiza el conductor del programa ‘Al Ángulo’

En medio de la tormenta blanquiazul el caso del jugador victoriano se vuelve repetitivo. “Jean Deza no debería jugar más en Alianza Lima, al menos en el corto plazo. Una persona que no cumple las normas no debería ser considerada. No respeta a la Institución, ni a los compañeros. No tiene consciencia de los que significa ser un profesional y lo que en este momento necesita Alianza son jugadores profesionales”, agregó el periodista de Movistar Deportes.

Jean Deza fue ampayado por cámaras de 'Magaly Tv. La firme)

“No me gusta ser radical, pero ni siquiera encontramos un conducta de arrepentimiento y eso le hace mal al plantel. Muchos esperan su cambio, pero lo veo difícil. Si soy técnico de Alianza Lima y me dicen si se va o se queda, para mí, se va. Si se queda por un tema contractual le diría que no contaré con él a menos que exista ese cambio que todos esperan o que aparezca alguien en su vida y lo haga cambiar”, señala conductor.