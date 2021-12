Jean Deza utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacer su descargo en torno a la supuesta infidelidad en un hotel limeño con Stefany Camus, tal como informó un ampay en un programa televisivo.

El ahora exfutbolista, puesto que se retiró de la actividad hace unas semanas, negó tajantemente haberse encontrado con Camus en ese hotel. El ‘Ratón’ manifestó que se trató de una reunión de amigos (hombres y mujeres) y que se retiró a las dos horas cuando su novia lo llamó.

“El día de ayer a las 5 p.m. me dirigí al Apart Hotel Inkari, ubicado en el distrito de Magdalena, donde se realizaba una reunión entre grupo de amigos (no como salen en las imágenes difundidas por un programa de espectáculos)”, inició su comunicado.

“La señorita que llegó al mismo lugar arribó en otro horario, sin yo tener el conocimiento de quienes estarían en dicha reunión. En esa reunión hubo hombres y mujeres. Es por ello que cuando tuve la llamada de mí, hoy en día, exnovia, decidí retirarme”, añadió.

Deza intentó dejar en claro que en ningún momento mantuvo intimidad con Camus, de hecho, negó tener cualquier tipo de relación con ella. “Desmiento categóricamente lo manifestado por la señorita en relación a una supuesta amistad o conversaciones previas”, sentenció.

Finalmente, le pidió disculpas a su exnovia e informó que cerrará sus redes sociales. “Ofrezco las disculpas respectivas por los malentendidos que se hayan podido originar así como las personas afectadas, en especial a mi exnovia Gabriela Alva. Por último, comunicó que por un tiempo indeterminado procederé a cerrar mis redes sociales”, puntualizó.

El ampay de Jean Deza con Stefany Camus (Video: ATV)

Stefany Camus se pronuncia tras ampay con Jean Deza

El descargo de Jean Deza difiere con la versión que Stefany Camus dio en Magaly TV. Si bien es cierto coincidió en que no hubo infidelidad por parte del ‘Ratón’, sí dijo que eran amigos y quedaron en salir a un apart hotel que él mismo alquiló para conversar y tomarse unas cervezas.

“Que hay una falta de respeto sí la hay, pero una infidelidad no”, dijo Stefany Camus, al mismo tiempo que negó que haya besado o tenido intimidad con Jean Deza, aunque se mostró nerviosa al momento de contestar. Revisa aquí las declaraciones completas.

Stefany Camus reconoció que cometió un error al aceptarle una salida a un apart hotel a Jean Deza porque tenía enamorada, pero negó que hayan tenido intimidad.