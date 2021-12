Jean Deza se fue sin pena ni gloria del fútbol, porque no aportó absolutamente nada en un deporte que exige compromiso. Desde indisciplinas hasta escándalos que lo hicieron amigo de los programas de espectáculos, todo formó parte de la vida del ahora ex jugador al que no le faltaron oportunidades para surgir. Sin embargo, no las tomó, las mandó volar y el tiempo le pasará factura.

En Trome.pe vamos a analizar las principales razones por las que la carrera del ex atacante y hasta seleccionado nacional, fue un verdadero desastre. Un desastre al que él mismo dio forma.

La vuelta a Perú

Se sabe que un futbolista que quiera pelear por destacar necesita el máximo nivel de competencia y ese es el fútbol europeo. Lo acaba de demostrar Gustavo Dulanto en el FC Sheriff que disputó y peleó en la Champions League. A diferencia suya, Jean Deza decidió pésimo cuando volvió tres veces del ‘Viejo Continente’.

En la primera era jugador del MŠK Žilina de Eslovaquia y fue prestado a San Martín. En la segunda, allá por 2015 Montpellier HSC lo tenía en sus filas y en vez de pelear en cada entrenamiento para ser tomado en cuenta se vino a Alianza Lima. Luego, pudo jugar en el Levski Sofia, pero terminó en Sport Huancayo. Oportunidades tuvo, ganas de destacar jamás.

Jean Deza tuvo chances de jugar en Europa, pero siempre prefirió la juerga en nuestro país (Foto: AFP)

El ego y la vanidad

Jean Deza siempre se creyó un mejor jugador de lo que fue. Los elogios de algunos periodistas se le subieron a la cabeza, pese a que estos no tenían muchas veces fundamento. Se le catalogó como ‘jugador desequilibrante’, ‘vertical’, ‘joven promesa’ y ‘diferente’. Totalmente alejado de la realidad. Deza podía jugar como extremo o como segundo delantero, pero las dos posiciones en el fútbol actual obligan a tener gol.

Jean Deza fue separado del club Alianza Lima debido a reiterados casos de indisciplina (Foto: César Grados/@photo.gec)

En la mejor campaña de Deza, el ex jugador marcó seis tantos en 32 partidos con UTC. Un promedio bajísimo al que se le suman gambetas improductivas, cero solidaridad para la marca y expulsiones realmente infantiles. Sin embargo, el ex futbolista pareció creerse ‘estrella’.

Amigo de las indisciplinas

En San Martín empezó su lista de indisciplinas que incluyeron tardanzas a entrenamientos, fiestas, faltas de respeto a entrenadores y compañeros y demás. Por nombrar algunas, en 2020, cuando militó en Alianza Lima, se le encontró cinco veces en reuniones pese a que el club estaba en pretemporada y luego competencia oficial. En tanto, en el Levski Sofía hizo abandono de trabajo porque simplemente se le dio la gana de quedarse en Perú.

Carlos Stein toma medidas sobre indisciplina de Jean Deza (Foto: AFP)

Otras ‘perlas’ del jugador fueron el firmar por dos equipos: Carlos Stein y Santa Rosa. También irse de juerga cuando estaba en Binacional y armar una fiesta en plena disputa final del ascenso con Carlos Stein.

Las denuncias en su contra

Deza no solo fue un peligro para los clubes que lo ficharon, también para más de una mujer. La ex policía Jossmery Toledo lo denunció por agresión y lo mismo pasó con otra pareja del ex jugador, Shirley Arica. También figuran su expareja Kleydi Giselle Rossi Medina que lo acusó de intentar ahorcarla cuando encontraba embarazada de su primer hijo.

Varias mujeres denunciaron por agresión al ahora ex futbolista

En el 2017 le tocó el turno a Elva Vracko, madre de su hija, quien lo denunció públicamente por maltrato físico. Además, también habría tenido atrasos en los pagos de pensiones y llamadas amenazantes cuando algunas de sus ex parejas osaba demandarlo.

El ampay de Jean Deza con Stefany Camus (Video: ATV)

El círculo de las ‘amigas’

Jean Deza tampoco tuvo jamás el equilibrio a nivel sentimental y saltó de escándalo en escándalo generándose un ‘curriculum’ que ningún club deseaba sumar en su plantel. Jossmery Toledo, Shirley Arica, Evelyn Vela y otras mujeres que lo usaron para mantenerse cerca de las cámaras son solo parte de una lista. Hace unas horas, Deza entró a un hotel con Stefany Camus, pese a que seguía en relación con Gabriela Alava.

Ninguna de estas chicas le ha aportado al ex futbolista más que escándalos y aires de ‘galán’ mentiroso. Los derroches de dinero, un dinero que pronto seguramente empezará a faltarle, también han sido constantes.

Con 28 años Jean Deza debe esperar ahora que el tiempo le pase factura. Eso, inevitablemente sucederá.

