Los de arriba y los de abajo. Jahir Butrón consiguió un nuevo ascenso al fútbol profesional con Carlos Stein y volverá a dirigir en la Liga 1. El joven entrenador no solo ha demostrado conocimiento, también evidenció su fuerte carácter que chocó con las actitudes de un díscolo Jean Deza.

¿Qué expectativas para el inicio del torneo?

Entusiasmado porque se armó un grupo que pedí y la dirigencia hizo el esfuerzo.

Cuál es la clave para conseguir dos ascensos consecutivos?

Lo atribuyo a que gracias a estar en el equipo de la agremiación pude conocer a jugadores de Liga1 y 2 y también los reglamentos. Además el trabajo en el que creo dio resultados.

¿Por qué crees que hay más técnicos extranjeros que peruanos en el medio?

No tengo nada en contra de ellos, es más me gustaría que vengan más, pero que sean como Ricardo Gareca, Paulo Autuori o Jorge Sampaoli, que han dejado algo.

Los dirigentes no piensan parecido…

Desde que jugaba me di cuenta que el directivo piensa que por el hecho de ser otra nacionalidad, el de afuera es mejor que el nacional y eso no es así.

Jahir Butrón suma dos ascensos: Alianza Atlético (2020) y Carlos Stein (2021).

Jhair Butrón: “Roberto Mosquera me dejó enseñanzas”

¿Qué técnicos te dejaron enseñanzas?

En el fútbol aprendes de todos, de los buenos y de los no tan buenos. Pero el que me dejo marcado en cuanto a manejo de grupo y trabajo en campo es Roberto Mosquera. Otro es Luis Fernando Suarez, un capo.

También habrás tenido malos…

Claro, pero algo que tengo marcado es que no sólo basta con saber, también es importante el manejo de grupo. Tuve muy buenos entrenadores pero su manejo no fue bueno y los resultados no acompañaron. Y también tuve técnicos que no trabajaban mucho en el campo, pero tenían un gran manejo y sus equipos rendían.

¿Cómo te gusta que jueguen tus equipos?

Con intensidad, vértigo por las bandas y tener la posesión.

Tuviste de técnico a Sabino Bártoli, ¿Qué recuerdos del ‘Tano’?

Lo tuve cuando ya estaba bien viejito, pero tenía las ideas claras. Veía muy bien el fútbol, te decía ponte aquí que por ese lado van a venir y pasaba eso.

Una anécdota con él…

Por él dirigí por primera vez a los 21 años.

¿Cómo fue eso?

Estábamos en el Alcides Vigo y salgo lesionado y perdimos. El martes aparecen los dirigentes, que eran policías, y con gritos empezaron a reclamarle al ‘Tano’ por la derrota.

¿Qué sucedió?

Sabino se puso como loco y también les gritó. Al final lo despidieron con todo su cuerpo técnico y no había quien dirija ante Cienciano el fin de semana. Raúl Mejía, Rosinaldo y Esidio que eran los mayores del grupo me dijeron dirige tú que el jefe equipo ni habla.

¿Cómo quedó el partido?

Ganamos 2-1.

Como futbolista, Jahir Butrón jugó por Alianza Atlético en 1996, 2001, 2003 y 2004. (Foto: Liga de Fútbol Profesional)

Jahir Butrón: “Me sacaron a las cinco y a las siete ya tenía nuevo equipo”

Como es el fútbol, te sacan de Alianza Atlético por perder con Binacional y les ganas el ascenso a los de Juliaca…

Perdimos el partido que no debíamos perder, pero lo anecdótico del caso es que me sacan a las cinco de la tarde y a las siete me llaman de Stein para dirigirlos.

Todo fue rápido…

Fue una bendición y agradezco la oportunidad porque en el medio hay que estar en actividad de lo contrario desapareces.

¿Qué equipo encontraste?

Rafo(Castillo) y Pedro García habían hecho un buen trabajo, pero cuando llegamos teníamos que jugar con Santa Rosa que venia en alza y sólo tenía dos días de trabajo. Era consciente que el margen de error era cortito.

¿Qué le pediste a los jugadores?

Les metimos en la cabeza que si ganábamos ese partido éramos campeonamos. No campeonamos, pero sí conseguimos el objetivo.

Te tenías bastante fe…

Por el formato del torneo creía que era posible ascender de forma directa, lamentablemente perdimos un partido clave con Chavelines y eso nos costó perdernos la final.

¿Se portó mal Alianza Atlético contigo?

Para nada, tengo que ser agradecido con Lander(Alemán) que me ‘bancó’ a pesar de no ganar los cinco primeros partidos. Seguro que a otro entrenador lo saca antes.

Tuviste a Rinaldo Cruzado, Alberto Rodríguez y Carlos Ascues, ¿por qué no rindieron como se esperaba?

A los tres los pedí yo. Cruzado venía de una lesión complicada pero luego fue un apoyo importante dentro y fuera del campo. Cuando Alberto (Rodríguez) jugaba había una diferencia notoria a cuando no estaba, pero lamentablemente las lesiones no lo dejaron jugar. Carlos (Ascues) tuvo un tema disciplinario y por eso no contamos con él mes y medio.





Carlos Ascues dejará Alianza Lima luego de casi un año. (Foto: USI)

Jahir Butrón: “A Carlos Ascues le dije: ya no eres un chiquillo”

¿Tuviste alguna charla con Ascues?

Le dije que ya no era un chiquillo, se hablaron las cosas y se le pudo reinsertar en el equipo.

Y en Stein te encuentras con Jean Deza…

Tengo experiencia con jugadores con problemas de indisciplina y le puse las cosas claras. Le dije que había jugado 18 años profesionalmente y que entendía que uno quiere hacer sus cosas, pero le hice ver que hay momento para todo.

¿Y qué sucedió?

Le insistí en que prefería que me diga las cosas y no me las oculte. Lo que me molesta es la mentira y él se equivocó y me mintió. Por eso le dije ¿Cómo te defiendo ahora?

¿Por eso salió del equipo?

Jean ya arrastraba problemas de indisciplina anteriores y tocó tomar una decisión dura. Creo que no me equivoqué, era lo mejor para el equipo.

JEAN DEZA PRODUCCION DEPORTES

Jahir Butron a Jean Deza: “Sería otro error de su parte retirarse”

Es una pena que un jugador de su calidad haya anunciado que se retira…

Ese es otro error, si se dedica a jugar es un crack. Con el balón en los pies es increíble, hace lo que quiere.

¿Qué le dirías a los chicos que recién empiezan y a veces caen en actos de indisciplina?

Que el fútbol es tan generoso que tienes momento para hacer de todo. El inteligente es el que sabe cuándo hacer las cosas. No siempre vamos a estar en primera, si no pones un alto se te pasa la oportunidad.

Fuiste defensa central, ¿Qué jugador de la selección destacas en ese puesto?

El que me sorprendió más por sus cualidades físicas es Callens. Es un jugador que a su técnica le aumentó potencia física. Es rápido y con un porcentaje de duelos ganados impresionantes. A ratos es impasable.

¿Otro que te guste?

Araujo también me gusta mucho.

¿Cómo ves las opciones para clasificar al mundial?

Es difícil, pero estamos todos un poco nublados por la emoción de ganar seis puntos que hace tiempo no se conseguían. No somos favoritos ante nadie, Perú debe salir a romperse el alma en los partidos que restan.

Jahir Butrón: “Leoa tiene licencia, pero no quiere ser entrenador”

¿En algún momento piensas incluir a Leao en tu cuerpo técnico?

Lo hablamos desde que éramos futbolistas, él estudio mil cosas y todas las terminó. Incluso tiene licencia, pero no quiere ser entrenador. Con decirte que en su escuela yo soy el jefe de la unidad técnica y Leao ve más la parte administrativa.

Entonces descartado como DT…

No lo veo, ya me lo dijo. Para él, solo es una diversión. No es como yo que cuando dirijo no me siento.

Pero seguirá ligado al fútbol…

Yo creo que terminará siendo presidente de la federación o algo parecido.

¿Tanto así?

Leao se preparó y todo se encamina para eso. Primero estará en un club y luego llegará, tiene los argumentos. Eso sí, ojalá que me lleve a la selección cuando sea presidente.

La última, ¿Justo campeón Alianza?

Creo que el mérito que tiene, es que era consciente de sus limitaciones y dijo: a Sporting Cristal no le gano jugando, sino defendiendo y convirtiendo las que tenga. Y le salió así. Si hablamos de gusto, Cristal es delicioso para verlo, pero por efectividad Alianza Lima hizo los méritos para llevarse el torneo. (José Reynoso Alencastre).