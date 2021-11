Jean Deza, una de las grandes promesas del fútbol peruano, a ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de su prematuro retiro del fútbol a los 28 años, tras ser separado de Carlos Stein y llevar una corta carrera marcada por la indisciplina y numerosos escándalos que terminaron por acabar con la poca confianza que tenían algunos clubes profesionales en el hábil volante chalaco.

El mediocampista chalaco terminó de la peor manera la campaña del 2021 cuando Jhair Butrón, tomó el buzo de Carlos Stein y decidió separarlo tras constatar actos de indisciplina del jugador. El jugador continuó entrenando en las instalaciones del club, debido que aún tiene contrato con el club.

La situación de Jean Deza para el 2022 se mostraba complicada, pues el entrenador anunció que el jugador no estaba en sus planes para la próxima después de lograr su regreso a la Liga1. “Si Jean estaba jugando Liga 2, era única y exclusivamente culpa de él. Le dije que el fútbol era corto. Lamentablemente, no solamente sus acciones pasaron en Carlos Stein, también en otros lados. Si Jean Deza no tiene un “para ya”, no sé cuándo se dará cuenta”, dijo el DT de Carlos Stein a ‘El Comercio’.

Jean Deza se retira del fútbol. (Foto: Captura de Instagram)

JEAN DEZA NO RECIBIÓ OFERTAS DE LIGA 1

El jugador tampoco ha recibido ofertas de otros equipos de la Liga 1 y, según su entorno más cercano, solo recibió interés de dos equipos de la Liga 2, a las que no ha respondido. Esta falta de interés en el jugador refleja las consecuencias de los antecedentes que el jugador ha mostrado en Carlos Stein y que lo dejaron sin la opción de disputar la revalidación para ascender a Primera División.

JEAN DEZA: DEL MONTPELLIER AL RETIRO EN SEGUNDA

Esta situación de inestabilidad ha hecho que el jugador decida poner punto final a su carrera con solo 28 años. Una carrera que empezó de manera internacional en el MŠK Žilina de Eslovaquia, su momento de estelaridad llegó cuando fue fichado por el Montpellier de Francia y Levski Sofia clubes de donde salió con numerosos problemas de ‘rebeldía’.

Luego todo para el jugador fue ‘cuesta abajo’ pues tras su regreso a Alianza Lima, de donde también se marchó por casos de indisciplina, no pudo recuperar su nivel en clubes como UTC de Cajamarca, Deportivo Binacional, Sport Huancayo y Carlos Stein, de donde fue separado también por actos de indisciplina.

JEAN DEZA SE DESPIDE: ‘GRACIAS POR TODO, PELOTITA’

El habilidoso jugador sorprendió a sus seguidores con un mensaje en su cuenta de Instagram. “Solo quería dejar este mensaje por acá para decirles que mi decisión ya no es jugar al fútbol”, escribió el exvolante de Carlos Stein y agregó. “Gracias por todo, pelotita. Fuiste mi todo, te voy a extrañar. Gracias por todo, Dios”.