Por: José Lara

Para analizar el duro momento de Universitario, es necesario meterle velocidad. Y para eso, nada mejor que un Ferrari. Trome conversó con el ex gerente deportivo del club crema que marcó la pista: Gregorio Pérez, Ángel Comizzo y su propio bolsillo afectado por la crisis interna donde Solución y Desarrollo Empresarial que representa a Sunat y Carlos Moreno que representa a Gremco se pelean a diario.

Jean, ¿no queda dudas que a Gregorio Pérez lo llevaron a renunciar?

Vivimos una situación en la que muchos no entendemos, el señor Carlos Moreno no está facultado a firmar documentos porque esta tachado por Sunarp (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos), pero induce a la resolución del contrato al técnico Gregorio Pérez.

¿Es legal o no lo que hizo?

Es una persona que no tiene facultades para tomar dichas medidas y no lo digo yo lo dice Registros Públicos.

¿Quién va a solucionar el tema?

Lo tiene que decidir Indecopi y esperemos que lo haga de una manera seria y acorde a ley.

Hoy Solución y Desarrollo Empresarial (Los Leguía) tiene el control de las sedes del club crema, mientras que Moreno el control de las cuentas de la ‘U’.

Sí. El señor Leguía me dice a quién le entregó el acervo documentario y las sedes ya que no hay un administrador. Pero, Coril (entidad que maneja el dinero de la ‘U’) le hacía caso al señor Carlos Moreno, pero ahora ya le envió una carta a Indecopi preguntando quién es el administrador de Universitario.

Ayer hubo violencia en la sede Indecopi

Vi eso en las redes sociales, la violencia, eso no nos lleva a nada. Lamento y rechazo esos actos de violencia, eso no es bueno. La justicia tiene que definir. Indecopi puede y debe aclarar este panorama.

¿Es la revancha de dos administraciones que se pelean por el control del club?

Cuando llegué puse la institución por delante de todo. Respete el contrato del profesor Ángel Comizzo hasta diciembre. No cortamos un proceso. En diciembre se acabó el contrato y le hice una propuesta de renovación al profesor Comizzo. Durante tres días negociamos, pero no la acepto. Todo lo hice por conducto regular.

¿Cómo fue tu relación con Ángel Comizzo?

Fue netamente profesional. Hubo una buena comunicación. A la institución lo puse por delante ante cualquier situación personal que podamos haber tenido, eso quedó de lado.

¿Pudiste realizar tus labores?

La parte deportiva la teníamos encapsulada y se pudo trabajar como profesionales que somos. Dentro de mi gestión buscó logros.

¿Qué opinas lo que han hecho con Gregorio Pérez?

Lo han tratado muy mal al profesor Pérez al que ofrezco disculpas. Él no merecía ese trato. Me siento responsable por haberlo expuesto ante esas personas. Gregorio Pérez es un ejemplo de la calidad de persona que debe ser como debería ser todo entrenador. Nunca se le debió plantear nada de alejarse de la ‘U’.

¿Qué te dice la posible vuelta de Ángel Comizzo al club’?

No tengo mucho que decir en realidad. Comizzo es un buen entrenador, la verdad, hoy la parte deportiva está a un lado, porque la parte administrativa es la que se tiene que solucionar. Se tiene un gran plantel y Gregorio Pérez debería seguir.

¿Confías en eso?

Hoy no se puede desviar la atención de lo que realmente es lo importante, que es la administración, cuando no se sabe cuándo y dónde van a empezar a entrenar. No sirve hablar de nada.

¿Qué es Jean Ferrari en estos momentos?

Yo ya entregué mi cargo a Solución y Desarrollo Empresarial. Hoy no sabemos en qué situación estamos, es una situación compleja y complicada. Quiero lo mejor para mi club, me que ha dado todo, soy respetuoso de las normas, las leyes y la normativa.

¿Te has comunicado con los jugadores uruguayos?

He recibido un mensaje del plantel, sobre todo de los extranjeros que están muy preocupados y trato de darles tranquilidad. Lamentablemente no puedo darle un tipo de solución.

¿Nunca imaginaste esta situación cuando asumiste el cargo?

Evidentemente estoy una situación complicada. Yo estaba trabajando en el IPD tranquilo, pero quería retribuirle a mi institución lo mejor de mí.

¿Te arrepientes de haber aceptado la propuesta?

Fue un momento de apasionamiento y dejé mi estabilidad laboral para ayudar a mi club, pero jamás pensé que iba a pasar esto. Ya son 3 o 4 meses que no cobro. Me había olvidado que no me pagaran 3 o 4 meses como en las épocas de futbolista. Vuelvo a estar en esta situación.

¿Ahora qué haces?

Estoy estudiando, también dando clases y comenzando a evaluar situaciones que se van dando. Yo no vivo del aire, tengo que trabajar, tomaré decisiones en función de lo que decida Indecopi, daré un paso. Necesito tener claras las cosas.

¿Es verdad que pusiste dinero para apoyar al club?

La verdad es muy complicada, ese apasionamiento me ganó y me he visto en la necesidad de poner de mi bolsillo. Yo me pagué de mi bolsillo el viaje a Argentina y muchas cosas más como comidas para el plantel, todo lo hice con mucho cariño a la institución.

Situación complicada.

Por eso me molesta mucho como estás personas se traen abajo y destruyen un proyecto de la manera más increíble. Di mi tranquilidad y muchas cosas más.

Es lamentable lo que cuentas.

He puesto todo de mí, no solo mi capacidad intelectual sino de mi bolsillo y ver que ahora todo se derrumba de manera negligente, me afecta, me molesta, busco un desfogue y hoy estoy enfocado en mis estudios. Esto me afecta en todo sentido.

¿Ya te devolvieron el préstamo?

A pesar de todo lo que he puesto, que además no me han devuelto, y en esta situación, hoy necesito que me devuelvan porque ya el hecho que no cobro desde febrero y haber metido esa plata al club no recibirla si me afecta, estoy necesitando que me devuelvan ese dinero. Esa una situación muy complicada para mí.

¿Qué pides ahora?

Se tiene que investigar a los funcionarios de Indecopi, hay situaciones que tiene que salir a la luz, impugnaciones de la junta de acreedores, el crédito a reducir de Gremco. Todos estamos a la expectativa de ello.

Carlos Moreno dice que ya te despidieron.

Ellos dicen eso, pero no me han dado mi liquidación ni mi CTS. Esperar algo del señor Moreno es como sacar agua a las piedras.

¿Cuál es el sentir de los jugadores?

No lo sé, no he visto ninguna manifestación, la último que supe es el comunicado sobre cuando estuvieron negociando sobre la suspensión perfecta donde no reconocían a Moreno como administración del club.

Una reflexión final.

Pedir tranquilidad puede sonar a ser repetitivo, pero no queda otra porque la violencia no nos llevará a nada bueno. Hay que tener calma.

Jean, gracias por la entrevista.

A ustedes, sé que la justicia llegará, a veces tarda, pero llegará. Yo confió en que Dios pondrá las cosas en su sitio.