El anunciado fichaje de Andy Polo en Universitario de Deportes sigue trayendo polémica en las redes sociales del club. Esta vez ha sido el turno de Verónica Linares, quien se pronunció sobre la manera que el cuadro crema estaría esperando dejar pasar la fecha del ‘Día de la Mujer’ para anunciar la contratación, lo que provocó la respuesta de Jean Ferrari, administrador del cuadro crema.

La periodista de Primera Edición aprovechó un tuit del máximo dirigente crema anunciando la renovación de Piero Quispe para preguntarle sobre el polémico fichaje. “¿Y Andy Polo? ¿Es verdad que están esperando una fecha lejana al #8M?”, escribió.

La respuesta de Jean Ferrari no se hizo esperar e intentó enseñarle a realizar su trabajo. “Hola Verónica, con mucho respeto te sugiero recabar información legal para que tengas ambas partes y tu opinión sea objetiva, no adelantaré opinión aún pero no me parece correcto opinar sin información formal ni medios probatorios”, respondió.

Jean Ferrari contestó interrogante de Verónica Linares (@jferrari5)

Jean Ferrari: Lorena Álvarez apoyó postura de Verónica Linares

Este cruce en redes sociales generó la intervención de la también periodista Lorena Álvarez, quien aseguró que son los propios hinchas del cuadro crema quienes cuestionan la llegada del acusado por violencia familiar. “Aquí la denuncia. Su club lo despidió tras una investigación interna, pero aquí es un tema de ‘versiones’. Felizmente son los propios hinchas de la ‘U’ los que protestan. Algo vamos avanzando en la lucha contra la violencia”, reflexionó.

Este encuentro también provocó otros comentarios en defensa de Verónoca Linares. “El confidente de Karelim López encima quiere malinformar y desentenderse para ‘limpiar’ la imagen de Andy Polo. Personajes como Jean Ferrari les hacen un daño al fútbol peruano por sus inexistentes valores”, “Me decepcionas Jean Ferrari, un club como la ‘U’, no debería aceptar a un jugador como Andy Polo”, expresaron los fanáticos.

Otros aficionados también buscaron defender el derecho al trabajo del delantero. “O sea que Andy Polo no tiene derecho a trabajar. O sea que si un periodista tiene este problema tiene que irse a taxear o a vender pan. Él tiene derecho a trabajar para poder pasarle pensión a sus hijos”, sealó uno delos hinchas cremas.

TE VA INTERESAR