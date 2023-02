Cienciano hizo su debut en la Liga 1 venciendo 2-0 a Cusco FC. en un partido que no fue transmitido por televisión pese a que la producción de Liga 1 Max y 1990 Sports acudió al Estadio Garcilaso. No obstante, la dirigencia del ‘Papá’ impidió el ingresó de las cámaras alegando que no han firmado ningún vínculo con dicha empresa gestora de derechos.

Esto podría repetirse el domingo en el Alianza Lima vs. Sport Boys, no obstante, podría traer consecuencias para los clubes rebeldes. Jean Ferrari , administrador de Universitario de Deportes, reveló una conversación que tuvo con el presidente de la FPF al respecto.

Ferrari revela conversación con Lozano: “Si no dejan entrar a 1190, el partido no es válido”. Video: Willax

“Yo le hice una pregunta a Agustín Lozano acerca de este tema: ¿Qué pasaría si los clubes no dejan ingresar a la producción de 1190. Bueno, tendré que retirar a mis árbitros y mi comisario. Y no sería válido, y ahí vienen los vacíos, porque no sabes la respuestas si es un walkover ”, indicó en entrevista con Willax Deportes.

“Es ridículo ir al TAS por un WO”

Ferrari también se refirió a las intenciones de Alianza Lima de reprogramar su partido ante Sporting Cristal, el cual perdieron por walk over. Diego Gonzáles Posada, miembro del Fondo Blanquiazul, señaló que podrían, incluso, ir al TAS.

“La responsabilidad de cada club de presentarse o no es única. Es ridículo ir al TAS después de perder por WO. El campeonato tiene sus propios reglamentos y la idea es respetar ese reglamento. El tema de los derechos de televisión legal y comercial no tiene nada que ver con la parte deportiva. Ahí es donde hubo una confusión”, señaló Ferrari al respecto.

“Hay intereses de por medio y eso termina afectando cualquier relación grupal. En ese sentido esperamos que se bajen las revoluciones y aterricen las ideas”, añadió.

Jean Ferrari: “Es ridículo ir al TAS por un WO”. Video Willax

“Lo de la billetera de Alianza no fue por el tema de gestión”

Finalmente, Ferrari dio a entender que su famosa frase: “Nosotros no tenemos la billetera de Alianza” era referida a un tema de “arreglos” más que de gestión.

“Tú tienes una interpretación de dos maneras. Es una de las dos. Eso lo voy a dejar a que la gente saque sus conclusiones. Lo que pasa es que ya vendieron bastantes billeteras, entonces les he promocionado el tema de las ventas. Les he hecho un buen negocio”, bromeó.

“Está claro que yo no hablo por un tema de gestión, porque en temas de gestión los hemos superado abismalmente”, sentenció.