POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

Por esta zona se respira criollismo y algún bandido te mira con cara de pocos amigos. Los barrios de Martinete, Las Carrozas, Huerta Perdida o Cinco Esquinas no son para cualquiera. Lo singular es que del jirón Miró Quesada, en Barrios Altos, ha salido un muchacho llamado Jean Pierre Puppi, una de las voces de ‘You Salsa’, y es una historia que empezó como muchas, pero con un presente como pocos.

¿A qué edad tuviste tu primer hijo?

Fue niña, tenía 15 años.

¿Tan chibolo?

Canté en N’Samble desde los 12, pero a los 15 me salí a buscar la vida interpretando temas en los micros.

¿Baladas?

Las de ‘Sin Banderas’.

Tener un hijo tan joven, ¿no tuviste información?

Desde la primera todo fue planificado.

You Salsa es uno de los grupos más populares del mundo. (Difusión)

¿Cuántos tienes?

Cinco hijos. Tres de mi primer compromiso y dos de mi actual pareja, que está embarazada del tercero, que será el sexto.

Eres de barrio picante, ¿nunca probaste drogas?

Una vez me pasaron y un gran amigo, bravo de bravos, me metió un cachetadón.

¿Te salvó del vicio?

Sí, era un ‘pillo buena gente’.

¿Siempre te has mantenido de la música?

Subía a los micros con un ‘pata’ a cantar con mi guitarra.

¿Ser cantante te trae muchas tentaciones?

De chibolito salía un día con una y luego con otra.

¿Te perdías con ellas?

Iba a departamentos de flacas pitucas, hasta me llevaban el desayuno a la cama.

Jean Pierre tuvo su primera hija a los 15 años. (Foto: Allengino Quintana/ GEC)

¿Por qué sigues viviendo en la zona?

Me he mudado tres veces a varios distritos y no me acostumbro al silencio.

¿Te gusta la bulla?

Me encanta pararme en la cuadra y ver que pasan los carros, la gente amontonada en la esquina.

¿Has cantado para tu barrio?

Me han pedido apoyo para el ‘Corazón de Jesús’ y lo he hecho.

¿Te invitan trago?

Cuando regreso de madrugada de alguna actuación, veo que la gente está brindando y me llaman...

¿Te acercas?

Les digo: ‘Hermano, no tomo porque me malogra la voz’. Pero para no quedar mal acepto un vasito.

¿Entienden?

Sí, pero antes de que me vaya piden que cante un pedacito de los temas.

Estás en tu mejor momento...

Hermano, a veces, como en la oportunidad que viajé a México, miro el hotel donde me hospedo y no puedo creer que todo esté caminando bien.

¿Te gusta la noche?

No voy a discotecas a bailar, tampoco salgo si no estoy trabajando.

¿Un gusto?

Estar al lado de David Pavón, un ser humilde.

Y tú demuestras ser sencillo. A seguir triunfando...

Gracias al diaro ‘Trome’ y por favor, subrayen que todo lo que soy se lo debo a mi abuelita que me crió con valores y me inculcó el amor por la música. Y a los seguidores, desde ayer hemos estrenado en nuestro canal de Youtube la canción ‘Sentir’ con el internacional Marcos Llunas.