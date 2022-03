Tras su salida de WWE; Jeff Hardy rápidamente volvió a la acción en el programa Dynamite de la conocida empresa de lucha libre All Elite Wrestling AEW y se reencontró con su no menos conocido hermano Matt Hardy.

La antigua música de los Hardy Boyz sonó cuando Matt, Sting y Darbin Allen eran atacados por Andrade, Butcher, Blade y Private Party. De inmediato apareció en escenas ‘el enigma carismático’ y atacó a los rudos.

Los hermanos Hardy se confundieron en un abrazo y todo apunta a que volverían a hacer equipo. Recordemos que ambos no luchan justos desde el 2017 cuando Matt fue separado de WWE.

Jeff no dudó en sumarse a las filas de All Elite Wrestling, tras su reciente salida de WWE, donde no era tomando en cuenta para las grandes historias. Trascendió que Hardy no quiso someterse a un tratamiento para la adicción a las drogas.

LA SALIDA DE JEFF HARDY DE WWE

Semanas atrás fue anunciada la salida de Jeff Hardy de WWE, debido a que no habría aceptado ingresar a un programa de tratamiento de drogas. Hardy había pasado un test, el cual había arrojado negativo. Por ello habría tomado la decisión de no seguir en la empresa.

Pese a que se rumoreaba que Hardy iba a ser parte de una historia con el campeón Universal Roman Reigns, lo cierto es que Jeff Hardy era utilizado como un jobber para dar impulso a otros luchadores. Ello habría terminado por cansarlo y decidir seguir su carrera en otra empresa.





