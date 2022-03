La ausencia de Jefferson Farfán en Alianza Lima hace cada vez más ruido, debido a la crisis de resultados del cuadro blanquiazul. La lesión del ‘10 de la Calle’ y el sinceramiento de sueldo pedido al jugador fue motivo para que el periodista chileno, Adolfo Hidalgo, cuestione el verdadero hinchaje del goleador por el cuadro blanquiazul en un polémico Tik Tok. ¡MIRA EL VIDEO!

El periodista una vez más tomó una posición muy distante de la ‘Foquita’ y se puso del lado de los patrocinadores. “Lleva más de cuatro meses sin jugar, ni entrenar cobrando el 100 % de su salario y le están pidiendo de buena fe que baje su sueldo. O sea, si no trabajas y no cumples con lo tuyo, no te pagamos o te pagamos menos”, opinó sobre la postura de los empresarios que pagar su salario.

Lo más fuerte de su comentario llegaría cuando intentó calificar esta situación. “Sinceramente lo encuentro justo (reducción de salario). Lo de (Jefferson) Farfán ha sido, en palabras fuertes, un robo a Alianza Lima, porque ha jugado solamente 10 partidos y anotó cuatro goles y le pagan 60 mil dólares mensuales”, dijo.

Jefferson Farfán recibe dura crítica de chileno Adolfo Hidalgo (Video: @chilenopuntope)

Adolfo Hidalgo: “Jefferson Farfán no es hincha, compadre”

Adolfo Hidalgo se mostró en contra de la reacción del futbolista y sus representantes legales. “Lo peor es que Jefferson Farfán y sus abogados se niegan a esta reducción. ¿Qué no son tan hinchas? ¿Farfán no quería jugar en Segunda División también con Alianza Lima? No, compadre. Farfán no es hincha. Y por culpa de estos problemas de lesiones de Farfán, (Paolo) Guerrero no llegó a Alianza Lima. Ojo ahí”, apuntó.

Es no es la primera vez que el periodista sureño, que conduce el espacio ‘Chilenopuntope’ en las redes sociales, hace un duro comentario sobre la ‘Foquita’ a quien en un momento llamó ‘exjugador’ por la complicada lesión en la rodilla que no le ha permitido jugar dos partidos como titular con Alianza Lima.

“Los empresarios que le pagan el sueldo a Jefferson Farfán le pidieron de buena fe que se redujera el salario por estas ocho primeras fechas (de la Liga 1 Betsson), que no va a jugar”, infirmó el comunicador mapochino que radica en Perú.

Yahiaira Plasencia canceló a Jefferson Farfán en concierto (Foto: GEC)

Jefferson Farfán es vacilado por Yahaira Plasencia

La cantante ha sido buscada toda la semana para que comente sobre la nueva relación que el futbolista de Alianza Lima mantiene con su excuñada, Olenka Mejía, quien ha confirmado tener la aprobación de la sonera tras hacerse públic su affiare.

“Yahaira una canción para Farfán”, “¡Yahaira el ‘Chocolate’!” gritaban los asistentes al concierto en la Costa Verde, donde la bajopontina era la estrella de la noche. “Esos ya no me gustan, no me gusta pues... Ja, ja, ja. Ahora, me gusta el chocolate blanco ¿QUEEEÉ? Ja, ja, ja.”, dijo con ironía la exenamorada de Jefferson Farfán.