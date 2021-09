El regreso de Jefferson Farfán a la selección peruana se ha convertido en la principal propuesta de Alberto Beingolea en su regreso al periodismo deportivo después de diez años de ausencia tras sus aventuras políticas. El ahora referente de GOLPERÚ ha enviado un claro mensaje a Ricardo Gareca de cara a la próxima fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022.

El experimentado periodista apuesta por la ‘Foquita’ ante la ausencia de André Carrillo, incluso se animó a compararlo con el ‘Bambino’. “Con 20 minutos que juegue es suficiente. ¿A Gianluca Lapadula no le bastó 45 minutos para hacer tres goles? Si buscamos a alguien que más o menos tenga el perfil de Carrillo, que pueda mantener el dibujo, que tenga experiencia. Ojo, no lo estoy pidiendo de titular, pero tenerlo ahí ¿no te puede solucionar problemas?”, reflexionó Beingolea.

“Si está hay que usarlo. Yo no entiendo cuando alguien dice: este ya no, porque está muy joven o porque está muy viejo. No nos sobra nada, necesitamos todo. Llama todo lo que tengas y úsalo cuando te haga falta”, recomendó la nueva imagen de GOLPERU a Ricardo Gareca que este viernes entrega una nueva lista de convocados pensado en los duelos con Chile, Bolivia y Argentina.

Alberto Beingolea pide regreso de Jefferson Farfán (Video: GOLPERU)

Sin temor de generar polémica, Alberto Beingolea puso mucha presión sobre la ‘Blanquirroja’ de cara al próximo partido contra Chile. “En casa no se puede perder un punto más, si quieres ir al Mundial. Por eso el primer partido con Chile hay que ganarlo sin excusas. En ese duelo hay que poner toda la carne en el asador. Ya después nos encargaremos de sacar puntos afuera”, agregó el periodista.

TE PUEDE INTERESAR

‘Pirata’ Barcos reveló noticia que ilusiona a los hinchas de Alianza Lima |VIDEO

‘Pocho’ Dulanto la tiene clara: “No van a llamar a Gustavo a la selección”

Atlético de Madrid: Joao Felix sancionado con dos partidos por un balonazo que lanzó a la grada

Desde sus vicios hasta su campaña presidencial: Manny Pacquiao reveló detalles poco conocidos de su vida