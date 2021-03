TODO UNA ESTRELLA. La presentación de Jefferson Farfán como flamante refuerzo de Alianza Lima fue la noticia del martes 23 de marzo. La ‘Foquita’ retornó luego de 17 años y jugará la Liga1. Pero, además, el ex jugador de PSV y Schalke 04, equipos que lo felicitaron, estuvo con un ‘look’ de miles de dólares encima.

Farfán arribó a Matute a bordo de su Mercedes-Benz valorizado en cien mil dólares. El delantero vistió un traje Armani de lanilla de dos piezas que cuesta entre 8 y 12 mil dólares. Lo combinó con un polo blanco de algodón básico Gucci valorizado de 90 a 250 dólares y lo complementó con zapatillas Givenchy que llegan a costar unos 2 mil 500 dólares. Además, lució un prendedor dorado en la solapa derecha de su vestimenta y un lujoso reloj.

“Farfán escogió lo mejor de su clóset. Él está acostumbrado a usar este tipo de marcas dado que ha vivido en Europa, Dubái, y ya tiene una etiqueta. Siempre va a vestir así, no lo hace por monería, con prendas de un rango de precios que para la persona común y corriente no va estar al alcance“, señaló el diseñador de modas José Sánchez Salazar, creador de la marca ‘Byhomme Fashion’, que analizó el look de la ‘Foquita’.

Jaime Duarte acompaño ayer a Jefferson Farfán, en su presentación oficial en Matute. (Foto: Alianza Lima).

“Jefferson tiene su asesor de imagen personal y los grandes futbolistas se manejan con ‘personal shoppers’”, complementó Sánchez Salazar. Hay que recordar que Farfán suele vestir lo mejor que hay en la moda mundial y empezó a hacerlo desde que estaba en el PSV. Ya en el Schalke 04, el delantero hacía constantes viajes a Milán para remodelar su clóset.

FARFÁN MUEVE MILLONES

‘Jeffry’ dejaría a sus hijos la mejor herencia y un ingreso de por vida. Según fuentes, dentro de la negociación está contemplada la cesión de un grifo valorizado en casi un millón de dólares y que puede generar 500 mil soles de ganancias al año. Además, se sabe que su salario podría alcanzar los 70 mil dólares mensuales, una cifra que nadie ganó nunca en Perú.

Jefferson Farfán emocionado tras volver a Alianza Lima (Video Gol Perú)

Sin embargo, no solo el jugador se beneficia con su vuelta. Alianza Lima tiene hasta tres grupos empresariales que desean sumarse como sponsors del club tras el fichaje del seleccionado peruano. Hace unas semanas, la marca de pinturas Andina Color y el servicio Cabify Perú se unieron al equipo íntimo.

Los íntimos también desean que el final del año les traiga clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Con ello asegurarían tres millones de dólares de parte de Conmebol.

TE PUEDE INTERESAR