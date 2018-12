Jefferson Farfán anuncia, en Navidad, su esperado regreso a Alianza Lima |VIDEO |FOTOS

Jefferson Farfán , goleador del Lokomotiv de Moscú, sabe que transita ya por la recta final de su carrera ha reconocido que no descarta la posibilidad de adelantar su regreso a Alianza Lima cuando termine si contrato con el cuadro ruso en diciembre del 2020



"Mi sueño es volver a Alianza Lima, siempre lo he recalcado al igual que mi compadre (Paolo Guerrero) y espero estar ahí en el mismo año con él. Estoy pensando en regresar una vez que termine mi contrato con Lokomotiv, la posibilidad está ahí. Todavía tengo un par de años más y vamos a ver qué pasa", dijo Jefferson Farfán para DirecTV.



El regreso de Jefferson Farfán también criticó el juego del entrenador victoriano Pablo Bengoechea. "Alianza Lima es un equipo al que le encanta jugar al fútbol y atacar mucho. El profe Bengoechea tomó algunas decisiones que se respetan y el sabe por qué las hace. Alianza estaba acostumbrado a jugar bien al fútbol y en los últimos partidos no se ha visto mucho de eso", agregó.



Jeferson Farfán anuncia su regreso a Alianza Lima

El regreso de Jefferson Farfán es el sueño más esperado por los hinchas blanquiazules. "Si todo sale como lo tengo pensado entonces puede ser que vuelva a Alianza Lima", finalizó.