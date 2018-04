Calla los rumores. Claudia Aguirre decidió pronunciarse ante las especulaciones sobre una posible relación con Jefferson Farfán. Según la jovencita, el único vínculo que la vincula al futbolista del Lokomotiv es de amistad.

"Jefferson Farfán no es mi novio, no es mi saliente y no es el papá de mi hija. Aparte de la relación laboral que mantenemos, nos une una bonita y sincera amistad. Aquí nadie está ocultando cosas solo se está diciendo la verdad", escribió en Instagram Claudia Aguirre.

Además, la joven señaló en su publicación que verdaderamente está feliz por la situación que vive Jefferson Farfán con su carrera como futbolista. Claudia Aguirre indicó que todo lo que tiene la 'Foquita' es producto de su esfuerzo.

"Como amiga de él y de su familia, me alegra de corazón el buen momento que está pasando,pero no lo demeriten!!!! Jefferson no necesita de nadie para estar motivado !!! Es su propio esfuerzo que está dando sus frutos!!! Y se lo merece", puntualizó Claudia Aguirre en Instagram.

Tal y como lo compartió en su red social, la joven celebró recientemente su baby shower, en donde contó con la presencia de la mamá de Jefferson Farfán entre los invitados. En la foto, la Foquita comentó y bromeó con Claudia Aguirre.

Claudia Aguirre en Instagram Claudia Aguirre en Instagram

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.