Con el pasar de los días el panorama se va aclarando para Jefferson Farfán. Tras recibir el consejo de su entorno más íntimo la ‘Foquita’ se habría comunicado con la administración de Club Alianza Lima para informales su deseo de dejar sin efecto el contrato que lo liga al club hasta finales del 2022, con lo que le diría adiós a la Liga 1. Este sería el primer paso de lo que después pasaría en la selección peruana.

Jefferson Farfán, quien volvió a lesionarse de la rodilla izquierda tras el partido contra Sport Boys, se vería obligado a colgar los chimpunes ya que la lesión al cartílago de la rodilla izquierda no tiene cura. Ante este cuadro clínico, el jugador ha decidido hacer prevalecer su salud y daría un paso al costado en contra de su voluntad.

Tanto el jugador como el Club Alianza Lima se mantienen en silencio, pero según las fuentes consultadas por Trome coinciden en que el retiro del atacante es un hecho que no tiene postergación.

Jefferson Farfán, ante la lesión irreversible que sufre, se comunicó con la dirigencia de @ClubALoficial para informales su deseo de dejar sin efecto su contrato que lo ligaba hasta finales del 2022 con lo que le dice adiós al fútbol profesional. @SeleccionPeru @tromepe — José Lara (@jlara18) May 23, 2021

“Lamentablemente la lesión de Jefferson Farfán es irreversible. Cuesta decirlo, es doloroso, pero es una realidad y lo tiene que aceptar. No es nada fácil para cualquier jugador aceptarlo, y se entiende, pero es lo mejor para su integridad física”, dijo una fuente a Trome.

Otro contacto aseguró que, según los reportes médicos recibidos tanto de su club Alianza Lima y de la selección peruana, son concluyentes sobre su salud física.

“Hemos visto y leído varias notas sobre la lesión de Jefferson Farfán. Sinceramente no se puede tapar el sol con un dedo. Hay una realidad médica irrefutable que no es de ahora. Viene desde el año 2019. Su organismo ya le estaba avisando y por más ganas, voluntad y profesionalismo que él le ponga ya no se puede hacer más, eso sí, se podría agravar”, declaró.

Finalmente, otra versión llegada al diario Trome nos confirmó que Jefferson Farfán está devastado por la situación que está viviendo. “Jefferson Farfán está muy golpeado por toda la situación que está viviendo. Es un momento crucial y para cualquier persona le costaría aceptar esa realidad, pero para eso es importante la presencia de la familia y los amigos más cercanos para apoyarlo”, comentó la fuente.

OTRA OPERACIÓN

Sin duda, Jefferson Farfán deberá ser sometido a otra cirugía a su rodilla izquierda para tratar el cartílago según fuentes del club Alianza Lima. Pero la ‘Foquita’ deberá decidir cuándo y dónde someterse a la intervención médica.

“Una vez evaluado, los exámenes de resonancia magnética al que fue sometido Jefferson Farfán, quedó clara la lesión al cartílago. Hay un desprendimiento de una nueva parte. Ahora los médicos le han sugerido que se puede volver a operar para que puede tener una vida plena en sus desplazamientos. Pero ya no le recomiendan volver al fútbol de alta competencia”, aseguró la fuente.