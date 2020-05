Desde el primer momento en que Jefferson Farfán dio positivo al COVID-19 en una prueba realizada por Lokomotiv de Rusia, la Federación Peruana de Futbol (FPF) se puso en contacto con el delantero de la selección peruana para poner a su disposición a los médicos de la 'Blanquirroja’ y por medio de teleconsulta monitorear su evolución día a día. Hoy el director deportivo, Juan Carlos Oblitas, ha dado nuevas luces sobre el delicado caso del peruano en Moscú.

Jefferson Farfán se encuentra aislado en su residencia de Moscú y el popular ‘Ciego’ es el encargado de establecer diálogo con lo la FPF. “Solo les puedo comentar que él está bien y no se preocupen que su problema ha sido una medida más de precaución y, seguramente, lo veremos pronto entrenando con su equipo”, contó el directivos a radio Ovación.

Pero el coronavirus no es la única mala noticia que aqueja a Jefferson Farfán, pues la no renovación de su contrato es lo inminente para la Foquita. Ante esta situación Juan Carlos Oblitas tampoco mostró alarma. "No me preocupa esto, porque Jefferson se iría con su carta pase libre y puede jugar en cualquier otro equipo del mundo, pues tiene para jugar dos o tres años más. ¿Si a corto plazo regresará a jugar en un equipo peruano? Conociendolo, puede gustarle la idea de regresar a Lima, pero veo difícil que eso suceda”, añadió.

Pero la ‘Foquita’ suma un nuevo problema a estos dos existentes y es la ruptura sentimental con la cantante salsera Yahaira Plascencia quien en los próximos días llegaría al Perú tras abandonar la casa del jugador en Moscú a bordeo de un vuelo humanitario coordionado con la embajada peruana en Rusia.